García Márquez en línea

El 17 de abril se cumplen seis años de la muerte de Gabriel García Márquez, y si bien ese día se iba a inaugurar la exposición Gabriel García Márquez: la creación de un escritor global en el Harry Ransom Center de la Universidad de Texas (Austin), donde se encuentra su archivo literario, la cuarentena mundial obligó a cancelarla, y, al centro, a difundir el archivo de García Márquez en línea, como también el audio de su recordado discurso cuando aceptó el premio, y una variopinta galería de fotografías, cartas y manuscritos.

Taller Levrero

Exposición Levrero hipnótico, en el CCE (archivo, febrero de 2020).

El taller inmersivo #levrero en casa propone, mediante una plataforma online, incorporar lo doméstico como un área de exploración, tal como hiciera Mario Levrero en su obra tardía. Se trata de una propuesta de la dramaturga Marianella Morena, junto con Agustín Urrutia, organizada por el Centro Cultural de España en torno a la muestra Levrero hipnótico. Es gratis pero los cupos son limitados, por lo que hay que inscribirse en ladiaria.com.uy/U1b.

Fiesta de poesía en vivo

Captura de @maratondepoesias

El jueves se lanzó la primera maratón de poesía a cargo de actores, directores y dramaturgos: en el Instagram de @maratondepoesias se puede ver a César Tronocoso, Susana Groisman, Jorge Nasser, Jenny Galván y Álvaro Armand Ugon, entre varios, leyendo a Pedro Calderón de la Barca o a Silvina Ocampo, a Idea Vilariño, Marosa Di Giorgio y Doris Lessing; a Alejandra Pizarnik y Charles Bukowski. Estas lecturas, de entre diez y 15 minutos de duración, estarán disponibles en la cuenta, además de los cronogramas para seguir las lecturas en vivo.

La iniciativa fue del actor uruguayo Damián Lomba, que desde hace unos años vive en Buenos Aires (donde trabajó, por ejemplo, en el laboratorio Un hombre que se ahoga, de Daniel Veronese). Desde la capital porteña, Lomba contó a la diaria que la motivación inicial fue la serie de lectura de cuentos cortos que llevaron adelante varios escritores argentinos, y optó por la poesía por el compromiso que implica con la palabra, además de motivar al encuentro espontáneo y al intercambio.

Cine, TV, streaming

HBO abrió una parte de su contenido e irá sumando otros títulos

Desde el 8 de abril y en medio de la “guerra de los servicios de streaming”, que sólo recrudeció desde que nos encerraron en nuestros livings, HBO dio acceso abierto a parte de su contenido exclusivo.

De acuerdo con información difundida por la propia compañía, ya está disponible la primera temporada completa de Prófugos, serie original de HBO Latin America, además de los primeros episodios de (en orden de más a menos recomendado): Watchmen, Avenue 5, Euphoria, The Outsider y His Dark Materials. Estarán disponibles hasta fines de este mes, que seguramente sea interminable.

Esta “nueva experiencia digital” verá cómo se suman más títulos exclusivos, como temporadas de The Sopranos y Sex and the City (también en orden de más a menos recomendado).

No es necesario ser suscriptor de HBO para acceder a este material; alcanza con descargar la aplicación HBO GO, ingresar a hbogola.com o en las plataformas de contenido on demand de los operadores de televisión paga participantes.

De paso, si se hacen un usuario tienen una semana del servicio gratis, y no se me ocurre un mejor momento para hacerlo.

Fotografía en televisión

El Centro de Fotografía de Montevideo (CdF) presenta una nueva edición de f/22 Fotografía en profundidad, el recordado ciclo coproducido por el CdF y TV Ciudad. En esta nueva temporada, dirigida por la escritora y guionista Inés Bortagaray, se entrevistará en profundidad a fotógrafos y artistas uruguayos que formen parte de una generación “bisagra”, es decir, aquellos que vivieron el mundo analógico y debieron adaptarse al digital. Junto a Bortagaray, y desde la azotea del CdF, con Montevideo como escenario, los invitados “utilizarán la palabra y la imagen para echar luz sobre sus recorridos, experiencias y proyectos”. Los programas se transmitirán por TV Ciudad los viernes a las 21.30 y se repetirán los domingos a las 17.00.

Comer y beber

Vuelve Tepache

La esquina de Masini y Gestido permanece cerrada desde el 14 de marzo, coincidiendo con la cuarentena que generó la pandemia de covid-19, pero los chefs Juan Dorado y Rafael Arsuaga decidieron volver a sus funciones a partir del lunes 13. Será un regreso en formato de delivery (a través de Pedidosya) y take away, con precios diferenciales para los clientes que pasen a retirar por la puerta. Por supuesto que aplicarán las precauciones del caso y, como recalca Dorado, “de casa al bar y del bar a casa. Nos cuidamos un montón, no nos arriesgamos, no andamos dando vueltas, salvo para buscar materia prima, recolectar hongos, frutos silvestres y hierbas en el campo”. La carta, como hasta ahora, jugará con la disponibilidad de productos, si bien la propuesta se torna un tanto más versátil, atendiendo a un público potencialmente más amplio. Pero mantendrán su filosofía de trabajo en cuanto a cultivos, quesos y embutidos artesanales. En el arranque habrá croquetas de sirí con salsa taré, lasaña con carne braseada, démi glacé, espinacas y queso sardo de elaboración propia, canelones de choclo fresco, curry de vegetales, el clásico y apreciado falafel de la casa, milanesa al pan, un sándwich de pulled pork (bondiola braseada), mostaza casera, pickles de butiá y de catalán.

El local estará despachando de lunes a sábado, ahora en turno diurno, de 11.00 a 16.00. Quien quiera comida congelada a granel o platos para el fin de semana, los puede encargar a través de las cuentas de Tepache Cocina en Facebook e Instagram o llamando al 27069369 (de 9.00 a 17.00).

Cenas de autor

Con un cocinero rotativo y un menú que va cambiando semanalmente, la dinámica se resume fácilmente: “Grandes chefs preparan tu cena. Nosotros la llevamos hasta tu hogar”. Era natural que en medio de esta explosión obligada de la comida a domicilio volviera el servicio de Club de Chefs. Los pedidos se reciben hasta las 18.00 por el Whatsapp 091366343 y el correo [email protected] En estos días se calzó el gorro Emiliano Sapone (Pacharán) para preparar bacalao a la vizcaína acompañado con papas y aceitunas negras terminado con alcaparras fritas crocantes y ñoquis rellenos de queso emmental con salsa de hongos, rematados con semillas de zapallo tostadas y brotes de rúcula. Complementa la oferta un sector “para picar” compuesto de croquetas y empanadas.

Tragos a domicilio

El cantinero Sebastián Cella, parte del staff de Misión Comedor, temporalmente cerrado, se propuso transportar el bar a casa, y para eso él mismo hace las entregas en bicicleta. Hay dos opciones clásicas: negroni (gin, Campari y vermú) y cynar julep (cynar, jugo de limón, syrop simple, jugo de pomelo). El trago llega preparado en petaca de vidrio y la presentación incluye hojas de menta y cáscaras cítricas para que el cliente le dé la terminación en el vaso agregando hielo y “un dash de soda”. Para pedirlos, escribirle a su cuenta de Instagram @SebastianCella.

Vinos y huevos

Bodega Artesana tiene una promoción para este fin de semana: comprando una botella de vino entregan de yapa un huevo de chocolate que viene con premios dentro (tips de cata y descuentos). Se consiguen a través del 094130442 o al correo [email protected]

Almuerzo de Pascua

Thernández recibe hasta hoy reservas para su menú familiar de domingo, consistente en sopas de zanahorias y arvejas, raviolones de langostinos con salsa de lemongrass, torta húmeda de chocolate y rosca de Pascua. El costo total es de $2.490 pesos (para cuatro personas) y se encarga a través del 099920606.

Preparados para batir

La diseñadora Matilde Moura (Almazen Ramos Generales) ofrece delantales para niñas y niños, así los más chicos ayudan a cocinar, especialmente durante estos días de encierro. Están confeccionados para ser resistentes; por eso usó materiales como jean y loneta. Cuestan $450. Para adultos también hay, aunque más sobrios, en jean con bolsillo de cuerina y cinta de algodón cruda regulable, a $650. Por consultas: 091484159.

Videodebate

Mañana la chef argentina Narda Lepes y el economista y tecnólogo Santiago Bilinkis van a estar charlando por Instagram Live sobre comida y pantallas. El título del encuentro, que comenzará a las 18.00 en @institutobaikal, es provocador: “¿Cómo engañan a nuestros hijos?”.