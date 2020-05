El semanario Búsqueda divulgó el jueves que el dirigente colorado e hijo de Julio María Sanguinetti, Julio Luis Sanguinetti, le envió un audio de Whatsapp a Ernesto Talvi con insultos y reproches por haberlo vetado para integrar la Comisión Administradora del Río Uruguay. Luego de la publicación comenzaron a conocerse nuevos audios intercambiados en la interna colorada.

Mensaje de Julio Luis Sanguinetti

“Escuchá, petiso acomplejado, vos no tenés derecho a cerrarme las puertas a ningún cargo. ¿Sabés quién soy yo? Soy el hijo de una de las figuras más respetadas de la política mundial. Si te tirás contra mí vas a tener problemas en tu carrera política. Y espero por tu bien que no te cruces conmigo por la calle, porque ahí vamos a hablar como dos hombres, y vas a salir perdiendo”.

Mensaje de Ernesto Talvi

“Mirá, Julio Luis, yo tengo el mayor respeto por el doctor Julio María Sanguinetti, pero hay algunas cosas que no puedo dejar pasar. Estás muy equivocado. No lo digo por las amenazas, porque en eso a lo mejor tenés razón. En lo que no tenés razón es en que Sanguinetti es tu padre. El doctor Jorge Batlle, antes de morir, me comentó que él era tu padre biológico. ¿O por qué te pensás que Batlle y tu supuesto padre se pelearon? Pensalo. Y otra cosa: seré petiso, pero me la piso. ¿No serás vos el acomplejado?”.

Mensaje de Julio Luis Sanguinetti

“Escuchame, pitufo liberal, me parece que no voy a tener que esperar a cruzarme contigo para molerte a palos. Te voy a ir a buscar a la puerta de tu casa para enseñarte a no ensuciar a mi familia y a mi padre con tus teorías estúpidas. Sanguinetti es mi padre, y cuando quieras me hago un estudio de ADN que lo demuestre”.

Audio de Andrés Betingo Sanguinetti

“Hola, Julio Luis, no entendí bien ese mensaje que me mandaste. ¿Era para mí? Igual ya que estamos en el tema, me gustaría aprovechar para comentarte algo que hace tiempo tenía guardado. Yo creo que sí, que sos hijo de Jorge Batlle. Me cierra todo. No tiene sentido que dos tipos con tantas coincidencias políticas estuvieran tan peleados. Yo que vos lo aceptaba. De hecho, creo que te tendrías que cambiar el apellido por el de tu verdadero padre. Así de paso yo me puedo separar un poco de tu imagen, porque si bien es cierto que estuve en algún negociado turbio, tampoco quiero que me asocien con la joda a gran escala”.

Audio de Julio Luis Sanguinetti

“Pah, tío, la verdad es que me dejaste pensando. Yo siempre di como un hecho que era hijo de Julio María, porque además, soy muy parecido, pero con esto que me decís me entra la duda. Capaz que mejor ni me hago el examen de ADN, porque la verdad es que el apellido Sanguinetti cotiza mucho mejor en política que Batlle”.

Audio de Ernesto Talvi

“Hola, Julio Luis. Acá te habla Ernesto Talvi. Me parece que te equivocaste de destinatario. De todas maneras, me alegra que hayas aceptado no cambiar tu apellido. No me gustaría que la memoria del doctor Jorge Batlle, mi mentor, se vea injustamente enchastrada por el caso del Cangrejo Rojo”.

Audio de Julio Luis Sanguinetti

“Mirá, microbio, acá el único enchastrado injustamente con el caso del Cangrejo Rojo fui yo. Yo no tuve nada que ver con ese caso, solamente asesoré a unos empresarios. Lo del audio y lo de las coimas fue una maniobra de los zurdos, que por ese entonces se estaban preparando para llegar al poder. Pero yo jamás aproveché mi condición de diputado e hijo de un ex presidente para favorecer a alguien en ese negocio”.

Audio de Eladio Moll.

“Hola, Julio Luis, acá Eladio Moll. Creo que te equivocaste de destinatario. Igual te cuento que me quedó picando una cosa que dijiste. ¿Cómo que no hiciste nada para favorecer el negocio? Si es así, devolveme el millón de dólares. Una cosa es estar en negocios turbios, otra cosa es estar en la joda”.