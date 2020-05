Tonito | Lo vengo diciendo de toda la vida, hay que cerrar los puentes de Artigas, pero no los que lo conectan con Brasil, sino los que lo conectan con el resto de Uruguay. Artigas no es nuestro país, es parte de Brasil! Ahí la gente ni siquiera habla español. Y a mí, como riverense, me ofende profundamente.

Roberto_Mdeo | Cerrar el puente sería dramático, porque limita la diversidad, fuente de vida en los ecosistemas naturales y también en los sociales. Si los baguales violentos, rudimentarios y bagalleros de Artigas no entran en contacto frecuente con los baguales violentos, rudimentarios y bagalleros de Cuaraí podrían quedar aislados en un contexto homogéneo y limitante.

Despierten | Quién mandó cerrar puentes? La ciencia? Sigan con esto de “la ciencia” que “supuestamente” “asesora” para que se tomen “decisiones”. Ahora todos vamos a “creer” que tiene “la posta” el señor Rafael Radio porque es “científico”??? Para quién?? Quién dice qué es ciencia y “que no”????? Lean a Fucalt!! La ciencia es PODER y el tapaboca es un DISPOSITIVO NORMALIZADOR, o no lo saben?? Parece “mentira” que haya tanta ignorancia.

Bar_Luz | Dale, sigan, dos casos de esta gripe en un lugar remoto, el cierre de un puente que deben usar tres personas por año... Alguna no-noticia más? Por qué no hablan de la vuelta del fútbol de la B???

Juninho bagalleiro | Esto puede generar un problema diplomático serio a la interna del Mercosur. Hay que pensarlo bien. La última vez que se cerró fue por el lío aquel entre Colacho Ramírez y Rivelino en el año 1976. Yo, antes de tomar una decisión tan drástica, haría un comité de expertos con Venancio Ramos, Mario Graslegui y Miriam Britos.

#vamosLuis | @Juninho bagalleiro... Vos sos tarado? Está perfecto lo que hace el gobierno. ¿Sabías que el lugar por donde se produce la mayor fuga de cerebros del país es el puente Artigas – Quaraí? Hace dos semanas a Rafael Radi casi se lo llevan por media docena de tubos de ensayo.

Vacudo | Espero que este gobierno nacionalista cierre la frontera y distribuya los tests en el interior del país que es donde está la riqueza... porque Montevideo no produce nada y viven de nosotros. Si empieza todo el mundo a enfermarse en Artigas, ¿de dónde van a sacar la rapadura, los ticholos, los repasadores con dibujos de jarrones? Eh?

Tincho_Melense | Esto es culpa de Manini Ríos, que se la quiere dar a Artigas porque es la ciudad de los maricones. Es una verguenza. Yo también estoy en contra de la ideología de género, pero tampoco da para aislarlos así.

Tincho_Artiguense | ¿Artigas la ciudad de los maricones? ¿Y Melo?????? ¿Y Rivera??????

Tincho_Riverense | Si en Rivera hay maricones es porque vienen de Melo y Artigas. No sean retrógrados.