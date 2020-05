El Lux Prima de Karen O & Danger Mouse, His California Album de Bobby Blue Bland, Poison Season y Ken de Destroyer, Designer de Aldous Harding, 7 de Beach House, Sincerely Future Pollution de Timber Timbre, Tango in the Night de Fleetwood Mac, A Deeper Understanding de The War On Drugs, y siempre estoy volviendo a la discografía de Jaime Roos, Darnauchans. También volví a escuchar a Viglietti hace poco.