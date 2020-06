El Instituto Nacional de Estadística (INE) difundió este viernes los datos sobre el índice de desempleo de marzo. La tasa de desempleo llegó a 10,1% y hay unas 172.000 personas desocupadas. En Montevideo el desempleo es mayor que en el interior, 10,6% en la capital y 9,7% en el resto del país. Además, las mujeres presentan un mayor nivel de desocupación que los varones, llegando a 10,5% y 9,8%, respectivamente.

Por otra parte, el índice de empleo se ubicó en 53,1% y la tasa de actividad fue de 59,0%.

El índice de desempleo alcanzó a 10,5% en febrero de este año, ese nivel fue 2,1 puntos porcentuales superior al registrado en febrero de 2019.

En el contexto de la pandemia, la Encuesta Continua de Hogares dejó de ser presencial y pasó a realizarse de manera telefónica. Según el INE, hasta que no se pueda descartar o medir los sesgos entre una y otra modalidad, se resolvió no publicar estimaciones trimestrales. Como no son estrictamente comparables, las comparaciones con las estimaciones de la encuesta presencial son “como medida de referencia”, explica el informe.

Debido a la emergencia sanitaria, el INE incorporó el indicador de “ocupados ausentes temporalmente de sus trabajos”, que representan el 9,4% de los ocupados en marzo. En el mismo mes del año pasado, las personas que estaba en esta situación eran el 5,4% de los ocupados. En cuanto a los motivos de la ausencia del trabajo, 21,8% respondió que no trabajó por estar “suspendido” en el contexto de la pandemia o estar en cuarentena; 21,5% está en seguro de paro especial o común.