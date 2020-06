Cortometrajes de realizadores uruguayos estarán colgados durante un mes, luego de su estreno en el canal de Youtube de Cultura en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación y Cultura para difundir contenido nacional durante la pandemia.

Cortos en Cartelera es originalmente un proyecto organizado por Buen Cine, presentado por el SODRE y el ICAU con el apoyo de la Fundación Itaú. Gabriel Massa, director de Buen Cine y encargado de la Sala B del Auditorio Nelly Goitiño del SODRE desde 2017, creó junto con un equipo de curadores estos programas de cortos que fueron proyectados en sala entre junio y noviembre de 2019.

Agustín Fernández, integrante del equipo de curaduría, cuenta que el objetivo siempre fue crear un espacio para el despliegue de diversos cortometrajes nacionales de jóvenes realizadores en el tiempo de una función convencional en una sala de cine. Para esto fue fundamental partir de un criterio común que permitiera desarrollar ese formato, generando unión entre los cortos y, por tanto, sentido a la función. Con esta consigna, junto con sus compañeros Juan Belo y Rocío Llambí crearon seis programas con sus respectivos ejes temáticos: Apertura: cortos premiados internacionalmente, El horror de lo cotidiano, Comedias distópicas, No ficciones. Desde los márgenes, Los chicos no lloran y Cierre: cortos de suspenso y terror.

Fernández aclara que programar con este criterio no sólo fue un desafío para ajustar el formato, sino que también fue un intercambio enriquecedor entre la curaduría y los realizadores. Titular los conjuntos de cortos desde sus perspectivas fue parte también de proponer a los realizadores ubicar su trabajo en ciertos códigos de género cinematográfico (comedias distópicas) o, más subjetivamente, por aquello que expresaban (horror de lo cotidiano) Algunos realizadores estuvieron de acuerdo y otros manifestaron no sentirse representados. De alguna manera fue un intento de expandir las interpretaciones de las piezas, trabajo que se nutrió, aún más, del intercambio entre los realizadores y el público durante las proyecciones del ciclo, instancias que el grupo destaca muy positivamente.

Actualmente, para la plataforma Cultura en Casa, este jueves se estrenaron los cortos que corresponden al programa #3: Comedias distópicas, que ya pueden verse en el canal de Youtube CulturaencasaUY y se suman a los cortos de los primeros dos programas. El primero arrancó con una fuerza visual digna de un estreno, con Negra, de Lucía Nieto Salazar, sobre aquello que no podemos matar así nomás. También dejó una historia seca y delirante, como la de un arqueólogo que no se quiere rendir, una joven triste que no puede parar de hacerse la cabeza, y un padre que no se anima a decir la verdad.

El segundo programa, El horror de lo cotidiano, sumerge los relatos en el interior de los personajes: lo que pesan los sentimientos y las injusticias de las que nadie habla. Lo mucho que le cuesta pasar la noche a Melisa en el corto dirigido por Milagros Fernández, un retrato nocturno que subraya cómo la violencia se desquita con lo más frágil.

Ya el tercer programa levanta las risas con desprejuiciadas comedias que plantean situaciones absurdas, como la convivencia entre un Batman y un Robin que se ganan la lotería.

El 2 de julio se estrenará el programa #4, No ficciones. Desde los márgenes, y el 9 de julio estará pronto el siguiente. Mientras se esperan los estrenos, ya se tiene la oportunidad de ver los que ya están colgados y disfrutar de este proyecto que lucha por valorizar al cortometraje y ampliar sus espacios de exhibición.