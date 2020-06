Agrupación_PI_Mocasines de la democracia | En nuestra agrupación tenemos una posición muy pero muy clara: el selvandriolismo tuvo prácticas “entristas” para con nosotros y ahora no sabemos en quién confiar, cada compañero puede tener un espía bajo su chaleco de lana. Por tanto, apoyaremos a quien sea más aburrido, un atributo que para nosotros es una garantía.

Agrupación_PI_Por la tierra y con Radío | Tal cual. Desde el respeto que tenemos al intercambio de ideas con quien piensa distinto, esa Selva era el demonio, era Valenti con pollera, nos hiper-excitaba a la militancia, y eso es muy nocivo para el PI. El partido es una suerte de muchacho que nunca la pone, como quien dice, cada excitación es una expectativa defraudada.

Agrupación_PI_Garcas_de_Nuevo_Malvín | Nuestra agrupación se va a abstener, porque mi cuñado estaba con hemorroides y ahí disminuyó el 25% de la concurrencia y por estatutos no se puede sesionar.

Agrupación_PI_Inkorrectos | En nuestra agrupación, joven y descontracturada, no nos centramos en candidaturas. Nos movemos por ideas-fuerza. No al no se puede. No al populismo. Basta de vieja política. Adelante la nueva política. Y tenemos temor porque le hemos visto rasgos populistas a Laura Raffo. A estar atentos, con la mano tendida y un vaso de chela, pero sin bajar las banderas, porque Montevideo puede transformarse en un nuevo Caracas.

Agrupación_PI_Republicanos_con_empresa | El sustituto de Sotelo? En la agrupación pensamos que Gerardo Sotelo no tiene sustitutos. No puede tenerlos, porque es único desde la moral, desde la inteligencia, desde la sensibilidad, desde la capacidad para citar apellidos de economistas austríacos medio nazis. Francamente, me mojo con cada columna suya, y aclaro que no soy homosexual.

Agrupación_PIR_Partido_Independiente_Revolucionario | Fuerza, Juan Carlos Rodríguez! Apoyamos tu candidatura porque contigo en el equipo de Raffo vamos a agudizar las contradicciones objetivas dentro del grupo de politólogos de programas de radio, porque ellos son el motor de la historia, como señaló Fritz Malchup en 1924. Adelante compañero Rodríguez!

Agrupación_PI_centro_centro_centro | Daremos nuestro apoyo al candidato que haga que nuestro partido tenga un pie en cada lado del ecuador. En este momento el país es un auto a punto de caerse del puente y el PI es el átomo que puede definir si cae o no, por eso preguntamos señor Rodríguez: ¿entre una cosa buena, una mala y una más o menos, usted qué elige?

Agrupación_PI_Feminista_Sorora | ¿Hasta cuándo nuestro partido va a seguir priorizando a los hombres sobre las mujeres? Porque los compañeros del partido dicen que las feministas independientes somos “radicales”, pero ¿de qué otra forma podemos hacer oír nuestra voz? Si siguen postergándonos de esa manera vamos a dejar de hacernos el cavado.