Anarko | ¿Racismo? JAJAJAJAJA qué fantasmas!! Son activistas de ONGs financiados por George Soros, Bill Gates, David Rockefeller, Susan Sarandon (porque no sé si sabían, pero Susan Sarandon tiene una de las fortunas más grandes de Estados Unidos), Roger Waters y otros, que como no pudieron voltear a Trump con el confinamiento por el supuesto coronavirus, ahora lo quieren voltear por el supuesto racismo. Si fallan van a probar con otras causas progretas como el feminismo, la justicia social, la jornada laboral de 8 horas o la lucha para que los fascistas no vuelvan al poder. Y lo peor es que la supuesta izquierda los apoya.

Uruguaya | ¿Y los venezolanos muertos por el régimen de Maduro? ¿Y las víctimas de los Tupamaros? ¿Y la gente asesinada por los delincuentes? ¿Y los caballos obligados a tirar de los carritos hasta morir de cansancio? PARECE QUE HAY VIDAS QUE IMPORTAN MÁS QUE OTRAS!!!!!

LIBERAL | Qué tristeza me da la gente que acá en Uruguay se horroriza por las decisiones del gobierno de Estados Unidos. Esas quejas evidencian la falta de cultura republicana que hay en nuestro país. Lo que ellos no entienden es que en ese país la LIBERTAD es un bien supremo, que se defiende a como dé lugar. Por eso, si un grupo de personas decide atacar uno de los pilares de la libertad como la propiedad privada, restringir la libertad de circulación de las personas con piquetes, o quitarle a la gente la libertad de vivir en paz, SE LES MANDA A LOS MILITARES PARA DEFENDER LA LIBERTAD. ¿Cuesta tanto entenderlo? Lo peor es que acá los militares supieron hacerlo en los 70, pero ahora parece que se olvidaron. ¡Duele tanta falta de republicanismo!

Luli_Influencer | Estamos ante el final del racismo. #BlackLivesMatters. Discrimination equals death. My man Dr. Dre told ya, right? Harlem rising, Bronx rising, all the cities rising!! Esto no se detiene. Y acá los pichis del Pit-Cnt rompiendo las pelotas con seguridad en el trabajo y ollas populares. Me la secan, chiques!!

Granadero_por_siempre | Estoy vendiendo rifas para pagarme un pasaje a Estados Unidos y salir a la calle a romper un par de cráneos. Si alguien quiere una, avise. Sorteo una vaporera. Tiene un par de detalles en la tapa pero anda bárbaro.

Locomotora_1891 | Me da mucha rabia ver estas cosas, porque yo viví el pachecato, las medidas prontas de seguridad, la dictadura, la represión, los compañeros que caían, el exilio, la angustia, el miedo, el silencio, y en todo ese tiempo siempre que algún negro de Peñarol la cagaba, le gritaba “negro de mierda” y no pasaba nada. Pero ahora nos impusieron la dictadura de lo políticamente correcto y ya no se puede hacer nada.

Camilo_IPA | @Locomotora_1891, me conmovió tu relato. #TodosSomosFamiliares.