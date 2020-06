Soundbreaking es una serie documental de ocho capítulos –de 50 minutos cada uno– de origen estadounidense que se estrenó en 2016 en PBS, la red de televisión pública del país del norte, y que ahora se puede disfrutar todos los jueves a las 21.00 por TV Ciudad.

El programa se mete en lo que más nos puede costar apreciar cuando escuchamos un disco: el arte de la grabación musical, con el testimonio de más de 160 entrevistados. Así las cosas, “explora el nexo de la tecnología de vanguardia y el arte humano que ha creado la banda sonora de nuestras vidas, con la mirada puesta en el detrás de escena del nacimiento de los nuevos sonidos”, señala la web de TV Ciudad.

Entre los artistas protagonistas están Quincy Jones, Afrika Bambaataa, Eric Clapton, Brian Eno, Elton John, B.B. King, Mark Knopfler, Les Paul, Tom Petty, Stevie Wonder, The Beastie Boys, Adele, The Bee Gees, Blondie, Beyoncé, James Brown, Johnny Cash, Cher, Miles Davis, Dr Dre, Marvin Gaye, Michael Jackson, Jimmy Hendrix, Madonna, Little Richard, Public Enemy, The Rolling Stones, U2, The Who, Amy Winehouse, Wu Tang Clan, Carlos Santana y muchos más.

Las técnicas de grabación, el estudio como herramienta creativa, las grandes voces de la música, el protagonismo de la guitarra eléctrica y su inseparable amplificador, la música disco, la diferencia entre la “música para personas” y aquella pensada “para las masas”, el arte del sampleo, la explosión del videoclip y la influencia que cada formato de reproducción –vinilo, casete, CD, mp3 y streaming– tuvo en la música es apenas un pantallazo de lo que podemos encontrar en las casi siete horas que dura toda la serie.