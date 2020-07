La ley de urgente consideración que se terminó de aprobar esta semana en el Parlamento y fue promulgada por el presidente, Luis Lacalle Pou, contiene una buena cantidad de capítulos dedicados a la seguridad ciudadana, aunque algunas iniciativas, como habilitar los allanamientos nocturnos, quedaron por el camino. Ahora el gobierno pretende impulsar esta y otras medidas por la vía parlamentaria convencional.

Allanamientos en Navidad

Según los asesores del ministro del Interior, Jorge Larrañaga, los delincuentes no sólo aprovechan las noches para realizar actividades delictivas dentro de viviendas, sino también los feriados. Si bien en Navidad no está prohibido hacer allanamientos, en los hechos la Policía no realiza operativos ese día. Para no seguir dándole esta ventaja a la delincuencia, en la ley que se impulsará para habilitar los allanamientos nocturnos se establecerán dos días de licencia para los policías que lleven adelante allanamientos el 25 de diciembre. Además, los efectivos recibirán una canasta con sidra en botella de vidrio y pan dulce con pocas pasas de uva.

Policía militarizada en el interior de las escuelas

Desde el gobierno aclaran que esta medida no busca que efectivos fuertemente armados convivan con los niños, y de hecho no tiene nada que ver con la educación. Simplemente se trata de transformar las escuelas en cuarteles, porque tienen más espacio y más luz que las instalaciones policiales. Los niños pasarán a tomar clases vía Zoom en forma permanente.

Subir la edad de imputabilidad

Hace seis años fue rechazado un plebiscito para bajar la edad de imputabilidad para los menores infractores. Pero el mantenimiento de la normativa vigente no trajo consigo un aumento de los delitos cometidos por adolescentes, sino una disminución. Desde la coalición multicolor estiman que si pedir una baja de la edad de imputabilidad no sirve para estigmatizar a los adolescentes, entonces quizás una suba sí lo haga. “No es muy racional, más bien es algo intuitivo, pero la definición del fracaso siempre ha sido el no probar”, declaró un legislador oficialista.

Presunción de inocencia para los policías acusados de pedir coimas

Según el gobierno, los agentes están “atados de manos” a la hora de dar rienda suelta a su emprendedurismo. Las autoridades creen que potenciar la iniciativa para los negocios entre los policías no sólo serviría para que estos puedan aumentar los ingresos, sino que también los ayudaría en el terreno del crecimiento personal. Con esta nueva norma solamente serán procesados aquellos efectivos que hayan pedido una coima en forma escandalosa. Quienes, por el contrario, lo hayan hecho apostando a la innovación, la creatividad y el uso de las nuevas tecnologías no serán imputados.

Flexibilización de normas para tenencia de armas por parte de vacas y ovejas

La lucha contra el abigeato es una de las principales banderas de este gobierno, y de hecho en la propia ley de urgente consideración hay varias disposiciones en este sentido. Pero Larrañaga considera que no alcanza con que las fuerzas del orden protejan a los animales, sino que estos deben empoderarse y participar en forma activa en su defensa. Si bien los expertos creen que esta política podría generar que algunos animales mueran por disparos accidentales de sus compañeros de corral, también opinan que “lo mismo pasa con los ladrones y los alambres electrificados, y eso no es motivo para desestimular su uso, sino todo lo contrario”.