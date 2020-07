El aumento en el número de contagios del virus y las noticias que llegan de otros países, en donde se debió volver al confinamiento porque la tendencia a la baja de los casos se estaba revirtiendo, despertaron temores de un posible rebrote en Uruguay. Estas son algunas de las cosas que podrían pasar.

Lacalle Pou pedirá perdón en la televisión argentina

Tras una serie de entrevistas en la vecina orilla en las que fue puesto como ejemplo de cómo se debe luchar contra el coronavirus, el presidente logró un pico de popularidad en los medios argentinos. Pero si la situación uruguaya se sale de control, esos mismos medios seguramente lo terminen convirtiendo en un villano, ya que esta es la lógica de la fama mediática. Para que los sobreimpresos de los programas televisivos que decían “El presidente que venció al coronavirus” no pasen a decir cosas como “¿El presidente aún se droga?” o “Lacalle Pou y Fer Cristino: ¿sólo amigos, touch and go o algo más?”, la única estrategia que le quedaría al mandatario sería poner gesto apesadumbrado y decir, con lágrimas en los ojos: “Me equivoqué”.

Los hípsters dejarán de comer chorizo de pangolín

La habilitación para que las carnicerías vendan chorizos caseros fue aprovechada por los gastrónomos de Cordón Soho para mezclar tradición e innovación en el más popular de los embutidos uruguayos. El choripán de pangolín libre de gluten se convirtió en uno de los preferidos de los hípsters, pero si los casos de covid-19 siguen aumentando, la importación y el consumo de la carne de este animal deberán prohibirse. Afortunadamente para los gastrónomos, el chorizo de pangolín pasó de moda hace unas pocas horas y ahora la novedad es comer chorizos comunes y corrientes.

Los nerds y los conspiranoicos quedarán a mano

El sorpresivamente bajo número de contagiados y de muertos por coronavirus en Uruguay hizo que subieran las acciones de quienes decían que en realidad no existe pandemia, sino que todo se trata de una conspiración de Bill Gates, George Soros y la Organización Mundial de la Salud. Un rebrote les daría una revancha a quienes sostienen que hay abundante evidencia científica que respalda la estrategia del confinamiento. La final entre nerds y conspiranoicos se jugaría con el próximo virus que venga de China.

Ernesto Talvi recuperará su cargo en la cancillería

Bastaron un par de apariciones públicas de Francisco Bustillo para demostrar que el nuevo ministro de Relaciones Exteriores es un diplomático hábil y experiente, y con sobradas credenciales para manejar la política exterior uruguaya. Pero ¿será bueno evacuando y repatriando pasajeros y tripulantes de los cruceros? El prestigio de Montevideo como el mejor puerto del mundo para quedarse varado en caso de pandemia está en juego y es mucho lo que hay para perder, por lo que Lacalle Pou no tendrá más remedio que pedirle a Talvi que regrese a su cargo de canciller y santo patrono de los cruceros.

Tabaré Vázquez volverá a no pedir la cuarentena total

Como aclaró varias veces, el ex presidente nunca pidió la cuarentena total para detener al coronavirus. Sus palabras textuales, que los medios se encargaron de tergiversar, fueron: “Hay que ir hacia una cuarentena total”. En caso de un rebrote, Vázquez nuevamente no pedirá una cuarentena total, sino que pedirá “ir a una cuarentena total”.

Solamente habrá informativos el lunes

La llegada del coronavirus marcó un antes y un después para los informativos televisivos, que vieron extender su duración hasta límites nunca antes vistos. En caso de un rebrote, es altamente probable que los informativos pasen a durar 24 horas, por lo que técnicamente lo que se seguiría viendo el resto de la semana sería la edición del lunes. Solamente habrá una pausa a las 23.30 del domingo para limpiar la escenografía y que los conductores puedan ir al baño.