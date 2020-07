» Bajo la consigna “Mantas, frazadas y gentes”, este sábado de 12.00 a 15.00 en el proyecto cultural Casa Mario (Piedras 625) reciben ropa de cama, toallas, vestimenta de abrigo y calzado. A su vez, exhortan a colaborar también con la distribución de lo recaudado al merendero Las Bóvedas (Rambla 25 de Agosto 566), que funciona los sábados a partir de las 17.00.

» La olla popular en la plaza Goes (Centro Cultural Terminal Goes, General Flores y Domingo Aramburú) funciona los sábados a partir de las 20.00 y se reciben donaciones de lunes a viernes de 10.00 a 18.00 en Café Goes.

» Esta tarde, de 15.00 a 19.00, en Maldonado 1162, el colectivo Dónde Están Nuestras Gurisas montará la Feria Americana volumen 3. Allí venderá ropa para sostener el costo de las canastas solidarias que distribuyen entre mujeres y trans en situación de prostitución. También recibirán donaciones de alimentos, frazadas, artículos de higiene y de limpieza.

Olla Popular del Barrio Sur, que se hace todos los viernes para los vecinos (archivo, 3 de abril). Foto: Mariana Greif

» A la olla popular de Palermo la sostienen los vecinos, pero precisan transporte para levantar algunas donaciones. Para eso crearon un grupo de Whatsapp al que se accede por https://ladiaria.com.uy/U4t. También solicitan recipientes para disminuir el consumo de viandas descartables; les vienen bien si son de plástico, reutilizables y con tapa (como los tuppers de helado). Los reciben en Lorenzo Carnelli 904 los lunes, jueves y viernes de 17.00 a 20.00, igual que víveres como carne, salsa de tomate, legumbres, morrón, cebolla y verduras en general.

» La Olla Solidaria Liverpool FC necesita donaciones para continuar y para eso abrió un colectivo en Abitab: 109826. Aparte, los lunes, miércoles y sábados están desde las 17.00 en Agraciada 4186 y atendiendo al 099 162 359 y 094 821056 para recibir insumos.