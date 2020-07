Milonga_Niza | Ese señor Orefice es el mayordomo del hijo de Vázquez y es el que se mueve por el tema de los software que la familia le vende al Estado: la historia clínica electrónica, las caravanas para las vacas, los implantes para las adolescentes. Todo está en fase de producción y nunca funciona. Bah, el implante sí, pero las pendejas, que están se parten, se lo arrancan y lo venden. ¿¡¡¡No sale en La letra chica eso!!!? No dice nada el Maestro Piñeyrúa?

Elvira Rodríguez de Malfatti | Yo ya lo mandé a todos mis contactos por Facebook para que les llegue. Puse el nombre, dirección y teléfono de todos los compañeros del coro del Club de Ancianos Fraternidad que nos juntamos a cantar y a jugar al dominó los martes. Tenemos que saber cómo está el covid en el barrio porque somos personas de riesgo y jubilados. Antes llamaba para hablar con Fattorusso en la ONAJPU y le preguntaba estas cosas pero ahora no está yendo. ¿Hay aumento en julio?

Vladimir | Está todo pensado. Primero tenés que cambiar el celular porque el tarjetero no te sirve. Después tenés que pagar la fibra óptica y por último Jodal te cobra $0,45 por cada covid avisado. Todo joda, porque igual mandan gente a contagiarse para cobrar más.

Chichita de Humanidades | Siguen inventando dispositivos de control de nuestras autonomías, obstáculos para que nuestras corporalidades no se reconozcan. Hoy más que nunca tenemos que pensar lo impensado, romper la arqueología del saber, reanimar lo inerte, que caiga la correntada, que reviente, qué ganas de desnudarme tengo, que venga el caos, por favor, que me deshaga, que golpeé el chorro duro, que el chorro se vuelva rojo...

Morocho_Pocitos | Con razón no me estaba funcionando para conocer chichis JAJAJA . Yo me la bajé, voy a ser sincero, por si podía pintar algo con alguna mina. Incluso veteranas paranoicas con el coronavirus pero dispuestas a arriesgar, de tantas ganas de que le hagan bien el hisopado JAJAJAJAJA

Micaela | @Morocho_Pocitos Tengo a toda mi familia internada con coronavirus y vos sos un estúpido. Ojalá el karma no te deje en paz y te agarres una enfermedad venérea que incluya gusanos haciendo cavidades en tus mucosas genitales.

Morocho_Pocitos | @Micaela Opa opa, algo picó!! JAJAJAJ Tenés un vocabulario muy lindo, de dóde sos? A mí también me interesa mucho este tema del coronavirus y todo lo de los familiares que necesitan apoyo. Sabías que mi abuela fue enfermera? Ah, y hablando de apoyo, acá estoy JAJAJA. No, en serio, a vos te gusta el cine? A mí me gusta mucho leer, el cine, las caminatas al aire libre y tener auto. Pero vayamos a un lugar más tranquilo. Tenés messenger?