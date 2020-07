Ve_de_Vendetta | JAJAJAJA.... La gente es estúpida, se cree todo lo que dicen los medios. El coronavirus NO EXISTE y la gripe porcina TAMPOCO EXISTE. O sea, piensen un poco, ¿no es raro que todos esos virus vengan de CHINA, un país que CASUALMENTE NO EXISTE, sino que es UN INVENTO DE LOS MEDIOS!!!! ¿O alguien en este foro conoce a alguien que haya ido a “China”?

Camilo_IPA | Es como dijo Goebbels: “miente, miente, miente, que algo quedará”. Estas palabras tienen tanta vigencia como el primer día. No en vano Goebbels es uno de los pensadores más destacados de su generación, junto con Umberto Eco.

V_de_Vendetta | JAJAJAJAJJA... @Camilo_IPA, sos un burro!!!!! Esa frase no la dijo Umberto Eco. Andá a estudiar!!!!

Camilo_IPA | No entendiste nada, @V_de_Vendetta, la frase es de Goebbels. Mencioné a Umberto Eco porque los dos son de la misma generación y los dos son italianos. Mirá que sé mucho de este tema, porque me llevé Filosofía del siglo XIX varias veces, así que tuve que tomar clases particulares un verano entero.

Liberal | El totalitarismo vegano no tiene límites. No van a parar de fabricar enfermedades hasta que todo el mundo deje de comer carne. Es el marxismo del siglo XXI. El problema no es el coronavirus, ni la gripe porcina, ni el animalismo. El problema es el DOGMATISMO. Pero tarde o temprano LA REPÚBLICA VENCERÁ, tal como está descrito en La guerra de las galaxias, que nunca fue una película sobre EL FUTURO, sino sobre EL PRESENTE.

Sofi | @Liberal, me das ascoooo!!!! Totalitarismo es que los humanos se coman a los animales simplemente porque tienen ganas. ¿A vos te gustaría que maten a tu madre y hagan chorizos con ella?

Liberal | @Sofi, te falta vivir mucho para venir a darme clases de qué es autoritarismo y qué no. Yo en el 83 arriesgué mi vida, entendés? ¿Sabés cuántos ejemplares de Jaque y Opinar tenía en casa? Dos de cada uno!!!!

Uruguaya | Qué estupidez, el jamón toda la vida estuvo hecho con cualquier cosa y nadie se murió. Yo siempre comí. Y eso que un primo de mi cuñado trabaja en una chacinería y me contó que le meten pórtland para que quede más durito. Está bien cuidarse, pero tampoco hay que ser paranoico.

Granadero_por_siempre | Acá la única solución es pasar a rifle sanitario a todos los chanchos, antes de que sea demasiado tarde. Pero claro, el presidente Lacalle Pou, como no logró liberarse de los tentáculos de la banca transnacional, seguro que sale a decir que no, que cómo vamos a hacer eso, que las armas son malas, y todas esas cosas. Qué gran error que cometió el Partido Nacional al elegir a Lacalle Pou como su candidato en lugar de Javier García.