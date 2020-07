Desde el gobierno aseguran que encontraron este ministerio mucho peor de lo que esperaban. Tras varias denuncias de donaciones encontradas en sótanos, manejo irregular de fondos y “desidia generalizada”, el presidente, Luis Lacalle Pou, decidió que ya era hora de hacer cambios “a fondo” para que la cartera encabezada por Pablo Bartol se adapte a los nuevos tiempos políticos del país.

El nombre

Al presidente nunca lo convenció la denominación que se le dio al ministerio cuando fue creado. La idea es que empiece a llamarse Departamento de Responsabilidad Social Empresarial. Este cambio busca potenciar el perfil emprendedor de las personas vulnerables y además le permitirá al Mides descontar impuestos por todos los gastos que haga y realizar galas benéficas en Punta del Este.

Personas en situación de calle

El gobierno considera que es un error tratar a las personas que no tienen techo como seres completamente desamparados. En opinión del ministro Bartol, “ellos en realidad están mucho más protegidos que nosotros, porque Dios los ve directamente, sin tener que forzar la vista para atravesar los techos, cosa que obviamente puede hacer, porque es todopoderoso, pero la verdad es que le queda más cómodo cuando la gente está al aire libre”. En lugar de darles asistencia material a estas personas se les enseñará catequesis para que comprendan que siempre estarán acompañados.

Promoción sociocultural

Las oficinas en donde funciona la Dirección Nacional de Promoción Sociocultural serán transformadas en una cafetería, ya que las autoridades no pudieron determinar a qué se dedican exactamente las personas que trabajan en esa dependencia.

Mujeres

La Directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Bottero, se considera feminista, aunque siempre ha marcado su distancia con el feminismo radical. Su postura consiste en pelear por los derechos de las mujeres pero sin caer en extremismos y dogmatismos. “Se debe encontrar un punto medio”, afirma. Por ello, el presupuesto dedicado a esta área se reducirá a la mitad; los jerarcas y funcionarios pasarán a cobrar 50% de su sueldo y los escritorios de las oficinas serán cortados al medio. “Es la única manera de no caer ni en la inacción ni en las posturas radicales”, asegura Bottero.

Cuidados

El subsecretario del Mides, Armando Castaingdebat, considera que el Sistema Nacional de Cuidados es un muy buen proyecto, pero que fue pensado para países ricos. Es por esto que esa dependencia será trasladada a la embajada uruguaya en Noruega, donde se espera que alcance su nivel óptimo de funcionamiento.

Primera infancia

Uruguay Crece Contigo es uno de los programas que desde el actual gobierno más se ha elogiado, pero esto no quiere decir que no haya “cambios para hacerle”. Las autoridades consideran que tiene un “cierto perfil asistencialista”, por lo que a partir de ahora todas las prestaciones para niños de entre dos y cinco años se darán solamente a cambio de alguna contraprestación. “Puede ser barrer las calles, limpiar celdas en las prisiones o arreglar tuberías de OSE, algo para lo cual los niños chiquitos son ideales. Pero lo que importa es que no se les dé algo a cambio de nada, porque ahí los estamos perjudicando más que ayudando”, afirma Bartol.

Discriminación

Desde el gobierno existe un compromiso de luchar contra “toda forma de discriminación, ya sea por cuestiones de raza, género, orientación sexual o cualquier otro motivo”. Esto incluye también la discriminación positiva, así que el Mides se encargará de perseguir y encarcelar a todos los jerarcas gubernamentales o empleadores que establezcan una cuota para sectores postergados. “Los nazis empezaron haciendo discriminación positiva hacia los judíos. El mal de la discriminación hay que arrancarlo de raíz”, afirmó una fuente del gobierno.