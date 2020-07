» “Entender por qué la vida te descansa”, rapea Saez’93 en el video de “Su casa se quema”, corte de su disco Hiphopalyptic. Tal como lo hizo con su primer EP, Kids Be Wild, y en su natural doble faz de rapero y cineasta, Alain utiliza registros del mítico incendio del Palacio de la Luz para contar un nuevo drama –en capítulos audiovisuales– con rimas oscuras y, en este caso, con homenajes al disco Pablo Honey, de Radiohead, y al tenista ochentero John McEnroe.

» El colectivo de rap hardcore Magia Negra se muestra especialmente activo, y luego de muchos mixtapes promete su primer LP antes de fin de año. Mientras tanto, mantiene su costumbre de subir mucho material y muy rápido a Youtube, y ya están disponibles el inédito “Arqueología oscurantista” (con rimas de Plef), y los nuevos “Believe” y “Dinero, sustancia y placer”, con producción de DJ Proof Beatz.

» La popular Eli Almic lanzó esta semana el video “Que te adoren”, primer corte de su nuevo disco Días así, con fecha de estreno entre los meses de setiembre y octubre. “Vos querés que te adoren cuando mueras más que amigarte contigo”, rapea sobre los sueños de fama de algunos de sus colegas, sobre una base electrónica de beats ondulantes ideal para sus juegos melódicos y sus mensajes provocadores, marcas registradas de cada una de sus producciones. Eli, junto con su habitual compañero DJ RC, es parte de la grilla de una nueva edición del Pilsen Rock, que en esta ocasión regresa en la modalidad de streaming, el 18 de julio a las 22.00.

» Una recomendación de material 2019 pero que ahora está disponible en todas las plataformas de streaming y descarga: Euge es parte de Se Armó Kokoa, y su excelente disco solista se llama Ámbar. Poesía con mayúscula que en “Fluir” suena sobre una fina base al estilo “It Was a Good Day”, y en “Quiero” no necesita instrumentaciones ni moñas de DJ extras para brillar por sí sola.

Superproducciones P

Sebastián Peralta es uno de los productores y beatmakers más respetados y prolíficos de la escena del hip hop local. Parece no haber desperdiciado un solo día de cuarentena, ya que buena parte de los lanzamientos más recientes llevan su firma de producción, y en todos los casos el producto final alcanza altos niveles de pureza y calidad. Un resumen de lo más fresco y disponible de su artillería debe incluir:

» Kung-Fú OmBijam estrenó Iluminando la sombra, un nuevo LP de 13 temas, casi 50 minutos de crudo rap de redención y polaroids de infierno, esta vez acompañado de una larga lista de invitados. Para “En un viaje” se une al guitarrista Santy Cutinella en un blues bailable que resulta la gran sorpresa del disco; en “Calor humano” canta Lucía Ferreira y también rapea Vicky Style (Se Armó Kokoa); mi preferida, por su buena dosis de funk, se llama “Necesito que lo entiendas” y cuenta con la participación de Luli Balas, y Emiliano Brancciari suma sus mejores trucos emocionales en “Sin diplomas de padre”.

» En “Libre albedrío”, parte de su disco De amor eso se trata, los revolucionarios Aliem Rap, junto con Maité Gadea, fusionan rap con candombe y soul, y cuentan una historia de valentía y aceptación adolescente. Hace pocos días estrenaron el video de la canción, que tiene todo para llevarse muchos reconocimientos en la entrega de premios de El Quinto Elemento. Las viejas tradiciones afro se encuentran con una novel generación, y el final es feliz y armonioso.

» En el video de “Tarde libre” descubrí a Punky Pher. El nuevo atrevido de la escena es verdaderamente bueno rimando y se anima a jugar con cartas arriesgadas. Con contagioso flow y su cabeza metida en un mantel a cuadros, escupe: “El respeto se gana o se pierde, no se pide. Limón y cocacola en esta tarde libre. Si no pasás la globa no pretendas que la transpire, que en mi espejo ya no hay más cabida pa’ giles”. Punky carece de humildad y le rinde culto a lo deforme. No parece una mala fórmula para pelear un puesto arriba.

