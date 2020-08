El partido de Guido Manini Ríos quiere marcar el ritmo de la agenda política con sus propuestas. La mayoría de ellas están relacionadas con sacar a represores de la cárcel o evitar que terminen allí, pero ayer los cabildantes presentaron una lista de proyectos de ley que, según explicaron, “no están relacionados con cuestionamientos al Poder Judicial”. Estos son algunos de ellos.

Ley de cuestionamientos al Poder Judicial

Los dirigentes de Cabildo Abierto (CA) no se caracterizan precisamente por atarse a sus propias palabras. “Eso sería dogmatismo, y no somos dogmáticos, sino flexibles”, dijo en una ocasión el senador Eduardo Lust. Es por esto que no sorprende que, a pesar de que este paquete de leyes no tenga como fin cuestionar al Poder Judicial, una de ellas busque precisamente eso. Concretamente, el proyecto propone que todos los uruguayos presenten año a año una redacción hecha en hojas Tabaré, en cursiva y de una carilla como máximo enumerando las cosas que menos les gustan de la Justicia. Las tres objeciones que se mencionen más veces en los tres millones y medio de redacciones serán eliminadas del ordenamiento jurídico nacional.

Ley de prescripción de delitos futuros cometidos por las fuerzas del orden

Los cabildantes siempre consideraron que había que dejar atrás los hechos del pasado reciente y mirar hacia el futuro. Por eso impulsan una ley que amnistía por adelantado a policías y militares de cualquier delito que puedan cometer de acá a 2025.

Ley anti Soros

Manini Ríos rechaza la idea de que CA sea un partido homófobo o machista. Según él, sus cuestionamientos a la agenda de derechos se basan en que es un intento por imponer a los uruguayos algunas ideas que no tienen nada que ver con la identidad nacional, a cargo de figuras extranjeras como George Soros. Esta ley propone que las organizaciones feministas y LGBT puedan seguir funcionando con total normalidad, pero siempre y cuando su financiamiento provenga de la iglesia católica, la Asociación Rural del Uruguay, la Universidad de Montevideo o el Círculo Militar.

Ley de cambio de nombre a la ruta Interbalnearia

Una de las rutas más transitadas por los uruguayos fue nombrada General Líber Sergni en 2011. Para CA este es el tipo de cosas que provocan desunión entre los orientales y alimentan el resentimiento de buena parte de la sociedad hacia los militares. La ley propone que la Interbalnearia pase a llamarse ruta Eleuterio Fernández Huidobro.

Ley de placas de la memoria RAM

CA considera justo que haya placas para recordar a todas las víctimas de los enfrentamientos durante los años 60, 70 y 80, pero también cree que estas no pueden “ocupar toda la memoria del país”. Por eso se propone que todas las nuevas computadoras que se incorporen al Estado alojen en sus memorias RAM placas virtuales con nombres de desaparecidos, las cuales se borrarán una vez que se apague la máquina.

Ley de peros y mayúsculas

Es una norma que busca regular algunos aspectos de la redacción de las leyes, con la inclusión de peros y palabras en mayúsculas en determinados casos. Por ejemplo, si una ley habla de “violaciones a los Derechos Humanos”, deberá incorporarse a continuación la frase “pero de TODOS los Derechos Humanos”, o si habla de “promoción de valores en la educación”, deberá agregarse “pero de TODOS los valores, no solamente de algunos”.

Ley de nulidad de los desafueros

Esta ley también modifica algunos aspectos de la actividad parlamentaria. Su objetivo es que una vez votado y aprobado el desafuero de un legislador, la medida pase automáticamente a ser considerada nula y sin efecto alguno. La idea es que, una vez que llegue un pedido de desafuero, los legisladores puedan votarlo afirmativamente para no generar desconfianza en las instituciones, pero al mismo tiempo estén tranquilos de que no van a ir presos.