Luli | Los multicolores están muy orgullosos, pero lo que no dicen es que esas carpas se pueden instalar gracias a que el Frente Amplio llenó de tierra los terrenos baldíos en asentamientos que antes de 2005 se inundaban. ¡Memoriaaa!!!!

Doctor_Robert | No sólo hay mucho derroche, sino mucha ignorancia en torno a este virus, y me preocupa cuando viene de las autoridades. Hablo como médico, pero también como ciudadano. Los hisopados deben utilizarse cuando hay probabilidad de que haya existido contagio, y según han demostrado varios estudios, ESTE NO ES VIRUS DE CANTE.

Camilo_IPA | @Doctor_Robert Qué triste que alguien que ha estudiado para ser doctor tenga esa cabeza tan discriminadora, tan blanca, tan violenta, o peor aún, tan occidental, como para decir “virus de cante”. Es verdad que a esa gente no se le pega el virus porque son más fuertes y tienen como una cáscara, pero se dice “virus de asentamiento”.

Gonzalo_Malvín | Sigue habiendo asentamientos??? Es una vergüenza!!! Me da mucha vergüenza como uruguayo que estemos todos sin poder nadar, sin poder ir a un puto after office, y a las personas de los asentamientos se les permita aglutinarse como les gusta!!! Todos apretaditos, tomando todo el jugo Tang que quieran, escuchando toda la CX20 que quieran, y en definitiva haciendo uso de la LIBERTAD que otros no tenemos. Pensé que el presidente era diferente, pero sigue atado a los mismos corporativismos y poderes que Tabaré.

Liberal | ¡Exacto! Además, se sabe que la principal importadora de hisopados en Uruguay es del hijo de Tabaré. Cualquier médico te dice que eso mismo se puede hacer con un cotonete.

Pilar Etchebehere de Salaberry | Estoy enojada porque a mamá le cobraron 3.000 pesos por venir hasta Portezuelo a hisoparla y a esa gente van a la casa y no le cobran!!!!!. ¿Qué diferencia hay entre ellos y nosotros? ¿Por qué unos reciben todo gratis y otros no? Lo más grave es que la injusticia se produce en temas tan importantes como la salud!!!!!! Que hable el filósofo pintún ese de “la letra es chica” y diga algo.

Licenciada | ¿Van a hisopar a esos botijas que andan con los mocos colgando? No les va a dar nada...

