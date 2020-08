Liber | Esto es para los que dicen que nuestro Frente Amplio no tiene capacidad de renovación y que cuando Mujica no esté nos vamos a quedar sin nadie que sepa arreglar un camión o un tractor. ¡Arriba, compañeros!

Pocho del Camión | Che, ¿alguien tiene el contacto de Martínez? Buena onda el Pelado. Nos contó su vida, sobre todo la parte esa de cuando se escapó de la cárcel en la época de la dictadura de Terra. Lo metieron en cana por poner una pancarta contra los nazis en el Palacio Salvo, pero se escapó por atrás del Tren Fantasma el mismo día que Defensor salía campeón en 1976. Ta, pero el camión se nos quedó a las dos cuadras y él se quedó con las llaves.

Creduletti | Yo apuesto a creerle a [email protected] porque el mundo me hizo así y prefiero confiar en la verdad oficial. Por ejemplo, creí la versión de que el incendio de la UTE hace unos años fue accidental, puse plata para que no cerrara Radio Carve, confié en que el escáner del puerto tuvo un accidente, entre otras cosas. Pero el pelado mete un mito de estos por semana. Yo que sé... es horrible, yo quiero creer en él pero no puedo, no puedo...

Ciudadano Cano | Por este camino no muchachos. ¿Qué tiene que hacer Cosse para competir? Bajarse a ayudar en el túnel de Avenida Italia? Y Villar? Tomar la presión en La Tortuguita como el peruano de túnica? Y Raffo?... bueno en ese caso ni idea...

Casa_lás | - ¿Podemos parar para reparar ese camión? - Si, pero es más difícil reparar al Uruguay entero que destruyó el Frente Amplio.

Rubiecita_Martinez | Estoi mui contenta de que mi abuelo alla arrreglado ese camión!!! Abuelo, tenés que dedicarte a eso, como cuando me arreglás los jugetes, porque lo de la política te qita tiempo de estar con nosotros. Y además cuando estás en la política venís a contarme todas las cosas buenas que icistes, y a veces estás más de 4 horas y yo qiero ver la tele. Voi a ver si te puedo denunciar y terminar con tu carrera del todo. Gracias foro web por dejarme expresar y pongan más noticias de Pocoyó.

Pecoso_Martínez | Abuelo, te ciero mucho! La pedí el celular a mi ermana para decirte que sos el mejor y que le digas a tu amiga Daisiturnef que me compre algún chocolate. Te lo dije ayer pero con esto de que te olbidás de todo lo que pasó el día anterior te lo voi a decir todos los días

Aliados Socialistas Indignados (ASI) | Hemos sido fieles a los compañeros socialistas desde 1985 cuando nos integramos a la 90. Desde ese momento ocupamos nuestro puesto de lucha en la Secretaría Del Adulto Mayor Con Osteoporosis Nerviosa (SDAMCON) en la Intendencia de Montevideo. Pero el ninguneo a Gonzalo Reboledo, a quien no se lo consideró para un puesto hecho a su medida como el de Intendente, es demasiado. Nos tomamos licencia por tres semanas.