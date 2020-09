El martes pasado, un joven de 19 años fue baleado en la cabeza por la Policía en el departamento de Artigas. Este sábado, el muchacho, que estaba internado en Centro de Tratamiento Intensivo de Gremeda, murió producto de la herida, informó Montevideo Portal.

La causa esta siendo investigada por el fiscal penal de 2º turno de Artigas, Raúl Iglesias, como informó la diaria este sábado Iglesias tomará declaraciones a todos los efectivos policiales que participaron del operativo.

El incidente sucedió sobre las once de la noche del martes 22 de setiembre, cuando la Policía recibió una denuncia sobre un presunto caso de abigeato en el barrio 19 de Junio, de la ciudad de Artigas.

Según la Policía, se cruzaron con dos adolescentes que huían en una moto por un camino vecinal y dispararon porque los jóvenes avanzaban hacia ellos.

Sin embargo, el joven que iba con el fallecido, dijo que ellos estaban escapando y cuando pasaron la camioneta de la Policía, los efectivos dispararon desde abajo del vehículo.

El joven contó a Subrayado que los policías salieron de atrás de unos arbustos y le pegaron un tiro en la cabeza a su compañero.

“Le saqué el casco, le saqué la campera y aún así me gritaban 'quedate quieto o te tiro´, 'no me importa que me tirés, mi amigo es mi hermano y yo lo voy a ayudar´”, contó el joven que agregó que en el hospital la médica se negó a firmar un acta que le exigía la Policía.

“Una vida no vale tres ovejas, no se paga con nada. Soy consciente de lo que hicimos, y voy a pagar mi parte, pero quiero justicia por lo que le hicieron a mi amigo”, agregó.