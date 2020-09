Ernesto_T | Se nota que Ciudadanos anda mucho mejor de reflejos democráticos ahora que su líder está moviendo cada hilo republicano desde su oficina-resort en Punta Cana. Digo Punta Cana por decir, eh, no quiere decir que esté ahí. Podría estar, no lo niego, pero lo dije como ejemplo. No es que esté ahí, no necesariamente. Puede estar o no.

Juventud_Cuidadanos | @Ernesto_T, por estas cosas es que no podías estar en la política. Yo no sé cómo me dejé embagallar por vos y ahora me tengo que comer horas en la Cámara de Diputados, hablando de cualquier tema incomprensible, en vez de haber aprovechado mi prominente carrera de abogado. Encima Julio Luis cada tanto me manda alguna bullyneada por Whatsapp, me dice “venís a la fiesta?” o “conocés a la gorda?” y yo siempre caigo.

Matias_progresista | Es una vergüenza lo de Manini!!! No sólo lo dice Legítima defensa sino también La letra chica, que está mucho mejor iluminado!!!

Liberal | Una muestra más de la deriva ideológica y moral en la que entró Ciudadanos tras el alejamiento de Talvi. No sólo vota el desafuero junto con el estalinismo frenteamplista sino que además pone a su principal figura en el ministerio del Medio Ambiente, un invento marxista para destruir la renta empresarial. ¿Qué es lo próximo, legalizar AEBU?

Olga | No se puede creer el doble discurso de la derecha uruguaya!!!!! Votaron el desafuero de Germán Araújo pero no votan el de Manini Ríos! Los voy a votar una vez más en 2024 y después NUNCA MÁS!!!!

Peter | Los que critican a Ciudadanos por votar el desafuero son personas de mente estrecha que no entienden que en política hay que cuidar intereses superiores. Sí, es cierto, desde el punto de vista de la institucionalidad republicana y de la justicia, lo más correcto sería no votar el desafuero. Pero por otro lado, votarlo podría generar inestabilidad, que el riesgo país se dispare, que la economía latinoamericana entre en crisis, arrastre a la economía mundial y las empresas del índice Fortune 500 vean reducido su margen de ganancia y, por ende, limitada su capacidad de generar trabajo. Hay veces que lo político no puede primar sobre lo económico.

Camilo_IPA | Por más que duela, compañeros, por más que votar el desafuero signifique seguir fomentando la impunidad, la doctrina es clara: los fueros pertenecen al cuerpo legislativo, no al senador. Lo plantearon los griegos en obras como República, de Descartes, y lo reafirmaron los latinos, con Tomás Moro a la cabeza.

Granadero por siempre | Por estos imbéciles de Domenech y Lozano va a parecer que el general Manini Ríos no quiere el desafuero. Eso pasa por tener una bancada llena de CIVILES que no están sujetos a la cadena de mando. Hay otro general que también fue traicionado por sus “aliados” civiles: ARTIGAS!!!!!