La actriz sostuvo que su salida de Decalegrón derivó en un juicio, pero Julio Frade afirma que eso jamás sucedió. Polémica entre referentes que hicieron historia en la televisión.

Maxi | Pa... capaz que un escándalo público ahora de viejos los hace graciosos por primera vez. Cuando era niño miraba el programa porque en mi casa siempre lo ponían. Pero nadie se reía. Yo pensaba que era una parte del informativo.

Dr. Echandi | Qué triste que ahora, con el paso del tiempo, defenestremos a las glorias del Uruguay de antes. El SEÑOR JULIO FRADE nos hizo ganar varias veces el festival OTIS de la Canción con su piano, sus arreglos geniales, ¿y así le pagamos? Antes estas cosas las manejábamos internamente, había códigos, pero ahora no nos importa enchastrar a nuestras glorias. Qué triste.

Don_Cosme_A | Coincido con el amigo de la computadora que me precedió en el uso de la palabra. Es lamentable que nos metamos con la gente que hace lo más importante que puede hacer un artista: no usar malas palabras. Dicen que una vez Ricardo Espalter se martilló un dedo y dijo “‘¡qué chambonada!” como máximo.

Don_Cosme_B | @Don_Cosme_A Y no sólo eso, también era un lugar donde se respetaba a la mujer. De esa manera, se colaboraba en la construcción de una mujer no tinellizada, una mujer nuestra, que tampoco tenía por qué aparecer ni hablar mucho, pero era un apoyo permanente. No veo a las feministas de ahora reivindicando a Decalegrón. No me hagan hablar... yo vi a Liliana Abran Sinkas comprando un casete de Jorge Corona en Kiyú, y después van de santas!!!!!

VARONES DECALEGRÓN | Hola, soy Mecha Bustos III y quiero denunciar que en 1978 Pedro Novi le dijo “vieja chambona” a mi abuela y años después Ruben García se comió una pasta frola que ella había recibido de canje de la panadería de enfrente del canal. Me costó mucho venir a denunciar esto porque estos dos varones acosadores son personas consagradas y tuve mucho miedo por meterme con nombres encumbrados.

Foquista | Otra cortina de humo para que no se hable de lo del desafuero!!!?????? Primero la huerta vertical de Loli y ahora esto...

Uruguayo | Otra muestra más de la superioridad moral del humor uruguayo frente al argentino. Si esto hubiera pasado allá, seguro que se armaba tremendo escándalo con las revistas de chimentos de la época. Acá en Uruguay, en cambio, se manejó todo con discreción. Y sí, a lo mejor el humor uruguayo es un embole frente al argentino, que te hace cagar de la risa. Pero la ética está de nuestro lado.

Yenni | viejos pelotudos, si Peke 77 ubiera estado ahí les yenaba el ojete de plomo a todos. Por eso no lo invitan a polémica en el bar. cagones.

Liberal | La izquierda como siempre embarrando la cancha para evitar el avance del republicanismo. Es claro que se estaban haciendo planes para que Decalegrón empezara a salir en TNU como forma de recuperar los valores perdidos y desde el marxismo local se dieron cuenta de que esto los iba a dejar en evidencia.