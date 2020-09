‒¿Querés más vino?

‒Dale, media copa.

‒¿Estás pasando bien?

‒Re.

‒Me gusta tu pelo.

‒Mm.

‒Todo de vos me gusta.

‒Mm.

‒Uy, perdón. Capaz me confundí.

‒No, todo bien.

‒Perdón, perdón. Es que me siento muy cómoda contigo, y me pareció que vos también te sentías cómodo y que estaba pasando algo entre los dos.

‒Tranqui, no te quemes, es algo natural. Ojo, a mí también me parecés una mina re atractiva. Lo que pasa es que... Cómo explicarlo... Estamos en otra onda. Porque bueno, yo soy hetero diverso poliflexible.

‒Ah, perdón, no sabía. Perdón, qué boluda que soy.

‒Todo bien, de verdad.

‒¿Y qué vendría a ser eso?

‒Mirá, un hetero diverse poliflexible es alguien que acepta como natural la atracción entre personas de distintos géneros u orientaciones sexuales, pero define su comportamiento afectivo en base a posicionamientos culturales. Pará, me confundí. Que no define su comportamiento afectivo en base a posicionamientos culturales. ¿O era al revés? Puta madre, me entreveré de nuevo.

‒Es complicado a veces.

‒No, es que te juro que lo había entendido. Pero después como que me empecé a confundir y ya no sé cómo era.

‒Bueno, lo importante es que te sientas cómodo con tu identidad.

‒Sí, eso lo tengo re claro. Ojo, tampoco es que sea un hetero diverso poliflexible fundamentalista. No sé, en general siempre fui una persona abierta. O sea, si te interesa, no sé...

‒Mm.

‒Pero si no te interesa, todo bien. Mirá que porque vos te hayas interesado recién no quiere decir que yo piense que ahora seguís interesada. Es como el té, ¿viste?

‒No, tranqui, no sentí eso. Creo que yo me confundí un poco con lo que quería. El tema es que durante muchos años estuve re para la joda, ¿viste? Probando, experimentando, saliendo todas las noches, haciendo cualquiera. Era muy pendeja. Pero un día me di cuenta de que eso no me hacía feliz. Y después de reflexionar mucho sobre mi vida, y leer mucho y hacer terapia, terminé asumiéndome como bigénero fluide diversa.

‒Ah, mirá que bien. Y así, en la práctica, digamos, ¿qué implica?

‒¿Podés creer que me olvidé?

‒No te puedo creer.

‒Sí, boludo, tremendo.

‒Qué garrón.

‒Fah... Aparte, lo tengo en la punta de la lengua. ¿Viste cuando te das cuenta de que estás a punto de acordarte de algo, pero no te sale?

‒Sí, es horrible.

‒Ahora hace seis meses que no la pongo. Porque ta, ya te digo, no quiero estar para la joda. Ya no soy una pendeja para andar boludeando. Y como no me acuerdo con quién se vinculaba sexual y afectivamente alguien que es bigénero fluide diverse, nada, no quiero perder el tiempo.

‒Sí, a mí me pasa lo mismo. Hace ocho meses que no la pongo. Porque tampoco me gusta histeriquear, ¿viste? Entonces, si venís un día y decís que sos hetero diverso poliflexible, y al otro día andás cogiendo con cualquiera, es como que le estás faltando el respeto a la gente que adoptó esa orientación como un estilo de vida.

‒No, ni que hablar. Ojo, también te puede pasar algo así por accidente. Tengo una amiga que es cis trans neutra variada, y ta, un día garchó con un hombre bi, pero resulta que une cis trans neutre variade no coge con tipos bi.

‒Pah, se había confundido. ‒¡No, peor! Nadie le había avisado.

‒Uh, no, qué cagada.

‒Tremendo. El pelotudo que le explicó que ella era cis trans neutra variada se olvidó de avisarle que les cis trans neutre variades no garchan con hombres bi. Imaginate qué feo para ella.

‒Y sí.

‒En la comunidad cis trans neutre variade la empezaron a tratar re mal, a marginarla, a hacerle el vacío. Y ta, yo les entiendo, porque se pensaron que mi amiga se estaba burlando de elles. Pero ella no lo hizo de mala intención.

‒La asesoraron mal.

‒Claro, la asesoraron mal.

‒Qué penal.

‒Sí.

‒Che, ¿qué querés hacer? ¿El Trivia te gusta?

‒Sí, más vale.

‒¿Jugamos?

‒Dale. O si no también podemos chupar y drogarnos hasta las patas, así terminamos garchando pero mañana no nos acordamos de nada.

‒Me encantó. Pará que traigo las pastis.