Este viernes se firmó un convenio para la instalación de una oficina del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) dentro de la Unidad 4 de Santiago Vázquez (ex-Comcar). Del acto participaron los ministros de Desarrollo Social, Pablo Bartol y del Interior, Jorge Larrañaga.

En rueda de prensa, Larrañaga dijo que el Ministerio del Interior (MI) está trabajado en planes de rehabilitación porque si no lo hace va a seguir creciendo la cantidad de personas privadas de libertad. En la actualidad hay 12.700 presos en 26 centro en todo el país. “Tenemos que hacer un enorme esfuerzo para vencer la reincidencia”, dijo Larrañaga. El ministro aseguró que hay que buscar una política que ayuden a superar las adicciones así como estrategias para tratar los problemas de salud mental. “No hay que olvidar que lo que pasa en las cárceles termina pasando en la sociedad, quien crea que aquí estamos en algo que no está comunicado con la sociedad se equivoca de manera total”, dijo.

Larrañaga sostuvo que el objetivo es que las personas privadas de libertad estudien, trabajen, hagan deporte, y “puedan tener una vida lo más adecuada posible para preparar su salida”.

Sobre la oficina dijo que va a estar dentro del centro y que trabajará seis meses antes de que la persona sea liberada con lo que se pretende volver a establecer los vínculos con los amigos, los vecinos, y la familia, “para que alguien los esté esperando”.

En esta prueba piloto empezarán trabajando cinco funcionarios del Mides relacionados con la psicología y el trabajo social.

En tanto el ministro de Desarrollo Social sostuvo que “la idea es generar un puente de salida y un vínculo con el afuera. Hay mucha muchachada que ha cometido un error que está pagando por ello” y cuando salga tiene que tener la posibilidad de “reinsertarse en la sociedad”. Bartol dijo que para el Mides poder trabajar con el MI es “haber derribado un muro invisible que separaba la seguridad del desarrollo social y tenemos que ser conscientes de que tenemos que dar oportunidades a todos””.

Un barrio más

“Creo que es un paso muy importante, el inicio de un camino y tiene que ver con la idea de que las cárceles sean un barrio más y de que todos los programas y las posibilidades estén presentes allí”, dijo este viernes el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, sobre la firma del convenio.

En diálogo con el programa radial En Perspectiva, Petit dijo que si bien hay oficinas del Mides en algunos centros, el ministerio no está en todas las cárceles. Petit consideró, además, que un sólo ministerio no no puede hacerse cargo de toda la responsabilidad del sistema penitenciario, “pero sí puede capacitar a capacitadores y en un mundo donde los recursos son escasos esto es fundamental”, dijo a la radio.

Según el comisionado penitenciario las oficinas deberían un lugar en el que la gente pueda recibir información y conectarse “con una realidad que es externa” como por ejemplo cursos de capacitación, bolsas de empleo o información sobre la crianza de niños, niñas y adolescentes.