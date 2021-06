Este viernes un ejemplar de ballena jorobada apareció en la costa montevideana, en la zona comprendida entre La Colorada y Pajas Blancas. El animal era una hembra subadulta y mide siete metros y medio de largo. Este sábado fue a la zona personal de la Intendencia de Montevideo (IM), de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, y especialistas de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República (Udelar).

El animal encontrado muerto en la costa oeste de Montevideo. Foto: Facultad de Veterinaria.

Jorge Cuello, coordinador del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales de Montevideo, dijo a la diaria que aún no saben qué van a hacer con el animal debido al evento meteorológico que atraviesa Uruguay. A pesar de que este viernes hubo alerta naranja para el sur del país, según el Instituto Uruguayo de Meteorología este sábado sólo hay alerta amarilla para parte del norte y el centro este del país, por lo que es esperable que en las próximas horas se determine cómo será el traslado del animal a una de las usinas de la IM.

El doctor Martín Lima, docente de la Facultad de Veterinaria de la Udelar especialista en especies marinas, explicó a la diaria que el animal tiene que ser retirado del lugar en el que está porque supone un riesgo sanitario. Al contrario de otras ocasiones en las que se encontraron animales muertos y fueron enterrados en el lugar, en este caso no es posible porque el terreno es rocoso; de todas formas, aclaró que la forma de traslado depende de la IM, por la logística que implica mover un animal de esas dimensiones.

Lima dijo que una de las cosas que les llamaron la atención fue que la ballena tiene un cabo de arrastre atado a la cola, una cuerda, por lo que se puede suponer que alguien la arrastró hacia el mar y no murió en el lugar en el que fue hallada. El especialista dijo que lleva una semana muerta y que no se pueden saber las razones por las que murió, porque no se le hizo una necropsia. Esto implica abrir al animal para poder estudiar sus órganos internos, algo que no se puede hacer en la zona de la costa en la que encalló.

Lo que sí hicieron fue tomar muestras biológicas para el estudio del ADN del animal. Lima dijo que se trata de la misma especie de ballena que se encontró esta semana en Colonia en la zona de Nueva Palmira. El especialista dijo que en ese caso no se pudo hacer la necropsia porque el animal estaba en avanzado estado de descomposición, ya que había muerto hacía aproximadamente tres semanas.

Sobre la frecuencia de muerte de este tipo de cetáceos en las costas del sur del país, dijo que no es la primera vez que pasa, pero añadió que se están encontrando ejemplares muertos en las costas tanto de Argentina como de Brasil.