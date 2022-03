Me imagino a la diaria o su central como una especie de crucero o nave súper grande con al menos cinco motores y diez propulsores, sobrevolando el mundo investigando y comunicando las noticias. Además, me imagino un equipo de científicos analizando restos fósiles, y una gran cocina con cocineros profesionales creando nuevas recetas saludables y deliciosas.

Un avanzado sistema de chips que son entregados a los suscriptores, donde se actualiza a diario la información para que la gente pueda leer, escuchar, compartir y comentar en cualquier momento.

Genaro Ares Buffo, 11 años

***

Yo creo que la diaria ya no se va a imprimir en papel y va ser una aplicación como Netflix, sólo que te dan noticias. También creo que se va a contar sobre más deportes femeninos o simplemente más deportes.

Lucía Wschebor, 12 años

***

En 16 años me imagino al diario mayoritariamente digitalizado, con unas pocas ediciones en papel. No estoy seguro de si esto será bueno o malo, ya que creo que es muy lindo tener un diario en la mano, ir pasando las hojas y sentir las páginas. También me encantaría que sea un diario inclusivo, con herramientas útiles para personas con capacidades diferentes a las comunes. En el futuro disfrutaría y cumpliría un sueño trabajando en la diaria, ya que me encanta escribir e investigar.

Juan Diego Aisenberg, 13 años

***

¡Feliz cumple, la diaria!

Me la imagino como un diario medio futurista. No sé, pero supongo que va a ser un papel distinto y diseño con color o algo así. Si viajáramos en la máquina del tiempo que hizo la diaria podríamos saber la respuesta.

Matilda Zavala, 9 años

***

El mundial de 2038 cubierto por la diaria. Emilia Viojo, 8 años.

En 16 años espero que todavía exista la magia del papel y que las personas sigan leyendo un diario cada mañana antes de ir a trabajar, que los jóvenes luego agarren los diarios de sus padres por curiosidad, “para sentirse grandes”, y los terminen disfrutando, que los aspirantes a periodistas lean una copia de la diaria para analizar los artículos y poder tomar inspiración para sus propios trabajos.

Simplemente espero que la sensación de levantarse en una mañana de invierno y tomar una taza de café con una nueva copia de la diaria en la mano la puedan experimentar todos los futuros ciudadanos de nuestro país, porque es una de las mejores joyas de la vida.

Zoe Angelieri, 14 años

***

Yo me imagino que dentro de 16 años, la diaria va a haber avanzado mucho.

Pienso que va a tener muchos más otros diarios creados por ella (como Gigantes) pero que van a hablar de temas diversos.

Me imagino que va a haber un diario para adolescentes, para viejitos, diarios que hablen exclusivamente sobre otros temas.

Y no sé por qué me imagino que las páginas que hablen de recetas van a tener olores como tipo a chocolate, a naranja, a limonada, etcétera. Los que hablen de naturaleza van a oler a flores, a tierra mojada, etcétera.

Alina Soderguit, 12 años.