Hasta el viernes 2, parecía obvio que este resumen iba a estar centrado en las notas de balance del año que predominaron en nuestras ediciones de la semana, pero en la mañana del sábado, apenas el tercer día de 2026, un grave acto imperialista de Estados Unidos en Venezuela impuso un cambio de prioridades. Las fuerzas armadas estadounidenses bombardearon varias ciudades venezolanas y secuestraron al gobernante de ese país, Nicolás Maduro, junto con su esposa Cilia Flores, para llevarlo a juicio en Nueva York por presuntos actos de narcotráfico y terrorismo. El balance fue desplazado por las perspectivas, que son alarmantes.
El presidente Donald Trump anunció pocas horas después que su gobierno “se hará cargo” de Venezuela “hasta que llegue el momento de hacer una transición”, mientras las compañías petroleras de su país “ganan dinero” con los recursos naturales venezolanos, que “el dominio de Estados Unidos en el hemisferio occidental no volverá a ser cuestionado”, y que “esta operación extremadamente exitosa debe servir de aviso a cualquiera que amenace la soberanía estadounidense”.
El mismo sábado hubo numerosas declaraciones de gobiernos y otras organizaciones sobre este acontecimiento, que fue repudiado por una movilización en Montevideo, pero está claro que lo central es el futuro, ahora que el gobierno estadounidense agregó a su escalada intervencionista mundial un zarpazo en nuestra región que la amenaza sin disimulo.
También pasó esta semana
- Publicamos balances sobre el desempeño en 2025 del oficialismo y la oposición, el escándalo de los fondos ganaderos, la gestión de ASSE y la de las autoridades de la educación, la política exterior uruguaya, la situación del Movimiento de Participación Popular, las cuestiones socioambientales, la violencia machista y la violencia en el deporte, el tercer año consecutivo de ganancias récord para los bancos privados y la situación carcelaria.
- Se revocó la prisión domiciliaria para siete militares condenados por torturas en San Javier y la ministra Sandra Lazo ordenó que la Institución Nacional de Derechos Humanos pueda acceder en forma directa e irrestricta a la documentación en poder del Ministerio de Defensa Nacional que pueda contribuir a conocer la verdad sobre las desapariciones forzadas. Esta decisión fue el tema de nuestro editorial.
- La modificación del cálculo para la devolución de aportes al Fondo Nacional de Salud motivó una polémica dura y mal planteada.
- El exdirector de Agesic Daniel Mordecki denunció al director general de Presidencia, Diego Pastorín, ante el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, y los cambios institucionales relacionados con la política científica fueron cuestionados por el ahora exdirector de Innovación, Ciencia y Tecnología, Gonzalo Tancredi.
- Resumimos las perspectivas políticas en Argentina, Brasil y Chile.
- Entrevistamos al senador Óscar Andrade, nuevo secretario general del Partido Comunista del Uruguay.
- El Poder Ejecutivo reglamentó la aplicación del impuesto mínimo global.
