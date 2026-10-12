Chances y ciclos progresistas

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Previo a su VIII Congreso Ordinario, que será el próximo fin de semana, el Frente Amplio reunió el sábado a la mesa de la agrupación nacional de gobierno para hacer “una evaluación previa” a la máxima instancia de la fuerza política, que va a evaluar “las acciones que hay que tomar para profundizar y generar más y mejor Frente Amplio”, según expresó su presidente, Fernando Pereira. El dirigente informó que entre los temas abordados se destacó la disminución de la cantidad de personas y hogares por debajo de las líneas de pobreza e indigencia durante el primer semestre de 2026: “Se empiezan a ver los números favorables de un gobierno que piensa en la gente”. Pereira recordó que se pusieron un plazo de un año y medio para trabajar en “un plan político que permita gobernar para la gente”, y dijo que no le van a ganar al poder político ni al poder económico ni al poder mediático”, pero tienen “condiciones para, en el mano a mano, llegar a la mayor parte de la población y construir una opción de un ciclo progresista, que yo creo que es lo que necesita Uruguay para seguir avanzando”. Consultado sobre la segunda vuelta en Brasil y las posibilidades del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, Pereira sostuvo que “Lula le va a ganar a Bolsonaro, me puedo equivocar, pero tiene enormes chances”.

A dos semanas del balotaje, en el que Lula competirá con el candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro, el más votado en la primera vuelta, el mandatario brasileño convocó a un acto masivo en la avenida Paulista de San Pablo en el que llamó a convencer a quienes no fueron a votar (21% del total), especialmente a los mayores de 70, que no están obligados a hacerlo. “Si esa persona no quiere votar por sí misma, tiene hijos, hijas, nietos, bisnietos y tiene su patria que cuidar”, sostuvo Lula, quien también apuesta a que el miércoles el Senado apruebe la Propuesta de Enmienda a la Constitución, que reducirá la semana laboral.

Por su parte, en entrevista con Ignacio Martínez, la excandidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional (PN) Valeria Ripoll, que esta semana presentará oficialmente Somos, agrupación que será una lista de Montevideo dentro del sector D Centro del PN “con una característica wilsonista”, sostuvo que está “descreída de los organismos internacionales”, que si se presenta Luis Lacalle Pou como candidato a la presidencia por el PN no tendrá competencia interna y que ella aspira a conseguir una banca en el Parlamento para “recuperar” el rol de los diputados capitalinos.

Además, en nuestro suplemento Deporte:

Hasta mañana.