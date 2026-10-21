Distintas pulseadas

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

En una semana de novedades en torno al proyecto que el gobierno envió al Parlamento para crear una causal de retiro anticipado a los 60 años, este martes los ministros de Economía y Finanzas y de Trabajo y Seguridad Social, Gabriel Oddone y Juan Castillo, respectivamente; el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, y el coordinador del Diálogo Social, Hugo Bai, se reunieron con el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio (FA) para profundizar en detalles de la iniciativa. El día antes, se habían reunido con legisladores oficialistas con el mismo objetivo y está previsto que la agenda de encuentros continúe este miércoles con las organizaciones sociales que participaron en el Diálogo Social y con miembros del Comité Fiscal Asesor y del Comité de Expertos de la Regla Fiscal.

A la salida de la reunión de este martes, el presidente del FA, Fernando Pereira, señaló que la propuesta es “tremendo avance”, Castillo dijo que “tiene en cuenta el Diálogo Social” y a “la población más vulnerable”, y Oddone defendió que el régimen que establece implica un “acceso universal” a la jubilación al darles “la libertad a todas las personas”. Todo indica que, sin el respaldo del Partido Nacional ni del Partido Colorado, y dada la configuración actual de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo no tiene mayorías, el FA necesita dos votos para aprobarlo. Así las cosas, los ojos están puestos una vez más en el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone, que ya deslizó algunas propuestas que podrían llevarlo a votar el proyecto, vinculadas con “la industria de las certificaciones médicas” y la automatización del trabajo.

Más complicada se prevé la negociación entre oficialismo y oposición para la designación de un nuevo titular de la Fiscalía de Corte y la renovación de los organismos de contralor. El lunes, el presidente Yamandú Orsi dijo que “no hay urgencia” en designar fiscal de Corte, aunque reconoció que es necesario priorizar las designaciones en el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El senador frenteamplista Daniel Caggiani afirmó que seguirán “negociando hasta que haya un acuerdo general” sobre la Fiscalía y los organismos y que, de lo contrario, “no va a haber integración, lamentablemente, de estos ámbitos”.

La tercera pulseada tiene que ver con la seguridad, porque después de que el Ministerio del Interior informó que en lo que va del año se registraron 312 homicidios –lo que supone un incremento de 13,5% en comparación con el mismo período del año pasado–, la oposición volvió a criticar la estrategia del gobierno y auguró “el año con el número más alto desde que se llevan registros”.

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