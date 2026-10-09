Las armas las carga uno de afuera

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Un documento de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial de marzo de 2026 que analiza el tráfico de armas y municiones en Uruguay advierte que el puerto de Montevideo “puede ser considerado como un punto de alto riesgo” en cuanto a este tráfico, “dado el alto número de contenedores que diariamente ingresa y egresa del país, versus el control de un porcentaje poco significativo de la carga, lo que se vuelve un escenario permeable a tales efectos”. Sin embargo, el informe aclara que “no se ha constatado la existencia de organizaciones delictivas que se dediquen de manera exclusiva al tráfico de armas de fuego, municiones, explosivos o materiales conexos”, pero “hay individuos o pequeños grupos con escaso nivel de organización cuya actividad principal es el contrabando de mercaderías” que ingresan las armas tanto por vía terrestre como fluvial. También existen “organizaciones delictivas estructuradas cuya actividad central es el narcotráfico e incorporan el tráfico de armas de fuego y municiones como delito conexo”. El documento advierte sobre la existencia de “fusiles fantasma” que tienen alto poder de fuego, pero que carecen de elementos de identificación, y por la utilización de personas que compran armas de manera legal que luego son derivadas al circuito ilegal vinculado al delito.

En otro orden, bajo la consigna “Palestina libre o barbarie”, este jueves miles de personas marcharon en todo el país para reclamar que se detenga el genocidio contra la población civil en Gaza. De la movilización participó la antropóloga y activista feminista argentina Rita Segato, que está de visita en Uruguay. Segato dijo que “lo que está sucediendo en Gaza es único en la historia de la humanidad, es peor que cualquier otro genocidio y holocausto”, y que a partir de lo que está sucediendo “el peligro para toda la humanidad es máximo, es extremo”. En la proclama que se leyó al final, la Coordinadora por Palestina llamó al gobierno de Yamandú Orsi a “que se ponga del lado de los oprimidos y no de los opresores”. “Exigimos firmeza para condenar estos crímenes y el cumplimiento estricto de las obligaciones claramente estipuladas por el derecho internacional, y esto implica, primero que nada, nombrar el crimen: ¡es genocidio!”.

Además, en Brasil las dos primeras encuestas para la segunda vuelta de las elecciones le dan ventaja a Flávio Bolsonaro sobre Lula, y en Francia siguen las protestas estudiantiles que exigen más presupuesto y mejores condiciones para estudiar.

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Hasta el lunes.