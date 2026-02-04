Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

En el marco de la misión oficial que llevan adelante las autoridades nacionales encabezadas por el presidente Yamandú Orsi en China, el gobierno uruguayo firmó 11 acuerdos con ese país, que se sellaron el día de conmemoración del 38° aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos estados. Los acuerdos bilaterales abarcan áreas como “promoción de inversiones y comercio; carnes; ciencia, tecnología e innovación; ambiente; recursos pesqueros; cooperación; emergencias; propiedad intelectual y comunicación”.

Durante la jornada, Orsi se reunió con su par chino, Xi Jinping, y tras salir del encuentro dijo a la prensa que los avances concretados son “parte de un proceso” que “empezó hace 38 años”, a la vez que relativizó la necesidad de alcanzar un tratado de libre comercio: “Si termina en un tratado de libre comercio yo creo que a esta altura no es lo más importante”.

De esa reunión surgió una declaración conjunta de Uruguay y China que, en el punto seis, señala que “la parte uruguaya reafirma su adhesión al principio de una sola China” y “reconoce que el gobierno de la República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China y que Taiwán forma parte inalienable del territorio chino”. Esto trajo críticas de la oposición: el senador blanco Sergio Botana dijo que se trata de una “genuflexión impropia de nuestra historia”, mientras que los diputados colorados Juan Martín Jorge y Conrado Rodríguez aseguraron que “tomar partido” en el conflicto es “una irresponsabilidad” y “totalmente innecesario”. En respuesta, el senador del Frente Amplio Eduardo Brenta, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales de la cámara alta, señaló a la diaria que, a fines de noviembre de 2023, cuando el expresidente Luis Lacalle Pou viajó a China, ambos países emitieron una declaración con términos similares.

Lejos de Asia, otro tema que marcó la agenda local tiene que ver con el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que falló parcialmente a favor de la empresa Montecon, que había solicitado la anulación de dos decretos emitidos por el gobierno de Lacalle Pou. En concreto, resolvió anular la cláusula del Decreto 114 de 2021 que impedía el otorgamiento de concesiones, permisos y autorizaciones para la instalación de una segunda terminal especializada en el puerto de Montevideo durante el plazo de concesión de la Terminal Cuenca del Plata –integrada por la multinacional belga Katoen Natie Group y la Administración Nacional de Puertos–. Por supuesto, no faltaron las reacciones políticas de un lado y del otro.

Por otro lado, en esta edición profundizamos en el control coercitivo, una forma de violencia de género “sutil” cuya detección eficaz podría contribuir a prevenir femicidios.

Además, en nuestro suplemento Mundo:

Hasta mañana.