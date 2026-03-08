Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Este domingo miles de mujeres volvieron a marchar contra la violencia machista y las desigualdades de género conmemorando un nuevo Día Internacional de la Mujer. Pero para este 8M se sumaron algunas reivindicaciones, teniendo en cuenta las acciones bélicas que se han multiplicado recientemente. “8M: acción feminista antiimperialista. Por la soberanía de los pueblos. ¡No pasarán!” fue la consigna de este año para Vía al 8M, la plataforma que nuclea a unos 30 colectivos. La proclama leída al final de las movilizaciones se enfocó en las urgencias, como “salud, trabajo, vivienda, educación y acceso a la cultura, por salarios dignos, por seguridad social justa y solidaria, por una justicia con recursos, por políticas reales contra la violencia basada en género”, entre otras.

La Intersocial Feminista también compartió una proclama en la que expresan que a “la gravedad de la violencia de género se suman un contexto de desigualdades persistentes”, “brechas salariales y dependencias económicas”.

Este domingo también la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo emitió un reporte sobre “las obligaciones del Estado” en materia de igualdad de género.

También en esta edición del suplemento 8M, Carla Alves escribe sobre la lucha feminista y los recientes conflictos bélicos; Stephanie Demirdjian toma como ejemplos el caso Epstein y la operación Océano para evidenciar que las redes de explotación sexual que involucran a poderosos dejan entrever un problema estructural, extendido y endémico; Yamila Silva Carro entrevista a la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Xavier, y desde Argentina, Mariana Fernández Camacho informa sobre cómo la reforma laboral del presidente Javier Milei impacta especialmente en las mujeres.

En otro orden, referentes del Partido Nacional criticaron la ausencia de Uruguay en la cumbre denominada “Escudo de las Américas”, una iniciativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para “erradicar” los cárteles de la droga de la región. A la reunión, que se hizo en el estado de Florida, tampoco asistieron los mandatarios de Brasil, Colombia y México, entre otros.

Y este lunes, el presidente Yamandú Orsi reunirá al Consejo de Ministros por tercera vez en el año, esta vez para evaluar el primer año de gobierno, pero es casi seguro que después habrá una conferencia de prensa en la que se harán algunos anuncios.

Además, en nuestro suplemento Deporte:

Hasta mañana.