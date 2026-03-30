Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Siguen las repercusiones del caso Cardama, y se conoció que la titular del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), Sandra Lazo, dispuso la realización de un sumario administrativo al exdirector de Recursos Financieros de esa cartera Damián Galó, actualmente en pase en comisión del senador del Partido Nacional y extitular del MDN Javier García. Además, Lazo dispuso ampliar la investigación administrativa llevada a cabo por la Oficina Nacional del Servicio Civil y que arrojó “contradicciones” en los testimonios. Por otro lado, uno de los que declararon fue el exsubsecretario Rivera Elgue. Consultado sobre la tolerancia con los plazos e incumplimientos de Cardama, Elgue dijo que “siempre la decisión final era del ministro [García]”.

Por su parte, el senador colorado Tabaré Viera resolvió citar a la Comisión de Industria de su cámara a la ministra Fernanda Cardona para que informe sobre los próximos pasos del gobierno en el contexto que llevó al Poder Ejecutivo a subir los combustibles 7%.

Nuestro compañero Ignacio Martínez entrevistó a la flamante directora ejecutiva de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), Cristina Zubillaga, que asumió tras la renuncia de Daniel Mordecki. La jerarca habló de las oportunidades y desafíos de la actual etapa de “disrupción tecnológica”, por ejemplo, la inteligencia artificial; dijo que hay que trabajar “en forma participativa” para discernir si regular o no el uso de celulares por parte de los menores de edad, y mencionó como ejes estratégicos la ciudadanía, la gestión de datos y la infraestructura digital del Estado. Finalmente, si bien reconoció lo limitado de los recursos del Estado, aseguró que “hay espacio para hacer cosas”.

Un esperado informe elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre las consecuencias del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) marca que la plena vigencia del tratado generaría en el país un crecimiento del 1,9% del producto interno bruto, un aumento del consumo de 2,5% y una reducción del desempleo del orden de 2% y de la pobreza de 8,4%.

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Hasta mañana.