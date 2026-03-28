Tras semanas de intercambios, el presidente Yamandú Orsi, la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, y los intendentes de Canelones, Francisco Legnani, y de Montevideo, Mario Bergara, acordaron los puntos principales de la reforma del transporte metropolitano.
Había consenso sobre la utilización de grandes ómnibus articulados y sobre la priorización de líneas hacia el este y el noreste de Montevideo, pero persistían diferencias en torno a la construcción de un túnel debajo de la avenida 18 de Julio. Finalmente, prevaleció la opción de no emprender esa obra en la capital, y Bergara explicó que la decisión reducirá costos y riesgos de no cumplir con los plazos prometidos por el presidente el 1º de marzo ante la Asamblea General, cuando anunció la finalización de la reforma antes del cambio de gobierno.
Sin embargo, algunas figuras del oficialismo cuestionaron la decisión de evitar la alteración en el Centro de Montevideo, dado que la propuesta alternativa no reducirá tanto el tiempo de viaje como se había pensado inicialmente.
Aunque se resolvieron los grandes trazos de la reforma, todavía quedan muchos detalles a despejar, pero otros fueron adelantados en esta nota de Lucía Chu, como, por ejemplo, qué se planea para el nuevo intercambiador de Tres Cruces –punto clave del sistema–, qué papel cumplirán los semáforos, dónde habrá pasos a desnivel y qué pasará con el ingreso a Ciudad Vieja, además de imágenes de lo que se proyecta para 18 de Julio.
Quizás relacionado con este sistema, pero en sus radiales al norte, el ferrocarril vuelve a ser centro de atención, en parte porque se recuperó la Estación Central.
También pasó en estos días
- El gobierno presentó el Plan Nacional de Seguridad Pública, que entre sus novedades cuenta con la ampliación de la presencia militar en la frontera. El ministro del Interior, Carlos Negro, ya le había hecho un adelanto del plan a los jefes de Policía, y seguramente ampliará detalles en el Senado, donde será interpelado después de la Semana de Turismo.
- Brasil comunicó su oposición a que Estados Unidos clasifique a las grandes organizaciones criminales del país como grupos terroristas, ya que eso habilitaría la intervención militar de Washington.
- Washington, a su vez, estaría negociando una salida de la guerra con Teherán.
- Como consecuencia de esa guerra, suben los combustibles en todas partes y Uruguay no es la excepción.
- El déficit de la Intendencia de Montevideo bajó y volvió a sus niveles históricos.
Para leer con tiempo
- La foja del abogado estadounidense de Sebastián Marset.
- Jeffrey Epstein, agente de Israel.
- Estudio sobre las desventajas del estilo político agresivo.
- Una encuesta arrojó que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tiene muy altos índices de simpatía en todo el electorado uruguayo. ¿Qué piensan los dirigentes del Frente Amplio?. También: el análisis del politólogo Juan Pablo Luna, quien cree que justamente Uruguay es el país que podría presentar una alternativa al modelo Bukele de seguridad pública.
- Nuestro editorial también habla de la relación entre seguridad y democracia.