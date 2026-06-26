La final es esta noche

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Llegó el día del partido más importante para Uruguay en el Mundial. Ojalá haya más partidos de este tipo para la selección celeste en esta competencia, partidos en los que solo vale darlo todo. El entrenador Marcelo Bielsa, habló este jueves y dijo que el partido contra España es una final en la que “ningún detalle puede no considerarse” y donde “la disposición para disputar cada metro o cada pelota va a ser máxima”. Por su parte, el vocero de los jugadores, Rodrigo Aguirre, dijo que están “muy motivados, con mucha confianza” en su trabajo y en lo que son como equipo.

Después de los sismos de gran intensidad y sus réplicas que afectaron varias zonas de Venezuela, el gobierno de ese país decretó el estado de emergencia. Según información primaria, el movimiento telúrico destruyó cientos de edificios en lugares muy poblados, y si bien el número oficial de víctimas era de 188 y el de heridos superaba los 1.500, se estima que el número de fallecidos subirá significativamente en las próximas horas. Este jueves había reportadas más de 35.000 personas como desaparecidas. Las autoridades del gobierno confirmaron la llegada de grupos de rescate especializados desde varios países y anunciaron medidas como la solicitud a empresas privadas de maquinaria para remover escombros, la creación de un fondo de 200 millones de dólares para asistencia y líneas de crédito especiales para comerciantes afectados.

El anuncio por parte del gobierno del presidente Yamandú Orsi de que se utilizarán vehículos blindados militares donados por Estados Unidos en apoyo de operativos policiales en algunos barrios de Montevideo siguió repercutiendo. Este jueves Orsi se reunió con la ministra de Defensa, Sandra Lazo, y con el ministro del Interior, Carlos Negro, para definir detalles sobre este asunto, que será presentado este viernes en el Consejo de Ministros. El PIT-CNT se pronunció al respecto con un comunicado en el que califica de “altamente inconveniente y fuera de todo marco jurídico que militares se desempeñen en acciones de seguridad pública”, y que una “solución profunda” a los problemas de inseguridad, además de la represión, requiere una “intervención integral y multidimensional del Estado para resolver trabajo de calidad, salud, educación, vivienda y acceso a una vida digna a escala masiva”. También la organización de ex presos y ex presas políticas Crysol expresó que los vehículos deben ser cedidos al Ministerio del Interior “brindando la capacitación necesaria y adecuada” a los efectivos policiales que los operen.

Además, en nuestro suplemento Cultura:

Hasta el lunes.