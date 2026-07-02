Cuentas de más cuentas

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El presidente Yamandú Orsi recibió la visita oficial de su par chileno, José Antonio Kast. Tras reunirse, los mandatarios hablaron para la prensa y Orsi señaló que firmaron dos acuerdos puntuales sobre “la firma digital” y las “escuelas de diplomacia”, pero que en los próximos meses también se avanzará en el acuerdo de Santiago, una iniciativa en materia de seguridad hecha por Kast, y en acuerdos sobre infraestructura. Por su parte, el presidente de Chile saludó que Uruguay se pueda sumar a ese acuerdo porque “la seguridad de nuestras naciones ha sido vulnerada por el crimen organizado transnacional”, y se necesita “de todas las naciones para poder terminar con ese flagelo”.

El proyecto de ley de Rendición de Cuentas presentado el martes en el Parlamento comenzó a ser analizado en detalle por los legisladores, que en el caso de la oposición esperarán a la comparecencia del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, a la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de Diputados para tomar una posición sobre si votarán a favor o en contra de la iniciativa en general. El diputado blanco Pablo Abdala dijo que el “punto de partida” del análisis que realizarán como Coalición Republicana junto con colorados e independientes es que “el plan económico [del gobierno] notoriamente se ha derrumbado”, porque las proyecciones de crecimiento plasmadas en el presupuesto quinquenal “quedaron desvirtuadas”. Por su parte, desde el oficialismo, la diputada Sylvia Ibarguren, que presidirá la comisión que abordará el proyecto, dijo que se debe “ir hablando” con los legisladores de la oposición para conseguir los votos y que las cuatro prioridades contenidas en el proyecto –infancia, educación, seguridad y situación de calle– “no son nuestras, son de toda la sociedad uruguaya” y “deberíamos estar, en principio, todos de acuerdo”. En estos días se vienen desarrollando reuniones entre los diputados del Frente Amplio de la comisión y autoridades del Ejecutivo para mejorar el “nivel de coordinación” de cara a la defensa del proyecto.

La Rendición de Cuentas incluyó también modificaciones a la ley de medios, eliminando la posibilidad de que personas con residencia por un período no menor a cinco años puedan acceder a licencias y exigiendo que se acredite el “origen legítimo” de la inversión como medida antilavado; y una reasignación de 23 millones de pesos para reforzar compensación de militares que custodian cárceles.

Lucía Barrios entrevista al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, quien aseguró que la propuesta, recogida del Diálogo Social e implementada en la actual Rendición de Cuentas, de unificar las transferencias monetarias destinadas a la infancia es “una reestructura profunda del sistema de protección social para la infancia, probablemente la más importante que ha hecho el país en las últimas dos décadas desde la creación del Plan de Equidad”.

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Hasta mañana.