Habrá Rendición de Cuentas

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Ayer en la mañana, el líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, anunció que su partido votará la Rendición de Cuentas presentada por el Poder Ejecutivo, lo que asegura su aprobación en la Cámara de Diputados, donde el Frente Amplio (FA) necesita el apoyo de dos representantes para llegar a la mayoría simple. En el Senado, el oficialismo tiene mayoría propia. El anuncio de Manini Ríos se dio días después de haber mantenido una reunión con el presidente Yamandú Orsi en la que el cabildante presentó una serie de propuestas para ser incorporadas en el proyecto a cambio del apoyo de los diputados Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita.

“Queremos que el país tenga una Rendición de Cuentas, que la gente tenga la posibilidad de mejorar su situación a partir de varios aspectos que contempla esta rendición”, sostuvo Manini Ríos, quien aclaró que la decisión “no nos acerca” al FA “ni nos distancia de nadie”. Para que se diera esto, el Ejecutivo aceptó retirar los artículos del proyecto que reasignan partidas del rubro funcionamiento de las Fuerzas Armadas y aumentar la condicionalidad del cobro de la asignación única para la infancia. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo que el gobierno entendió que ninguno de los puntos presentados por CA “eran dificultades para el avance, aunque algunos no nos gustan mucho, pero forma parte de cómo se negocia”. Para el diputado nacionalista Pablo Abdala, “habrá que ver, a medida que el tiempo transcurra, si estas coincidencias” entre CA y el FA “son circunstanciales o, en la medida en que se sigan reiterando, terminan formando un entendimiento ya bastante más consolidado”.

En otro orden, hoy en la Dirección Nacional de Trabajo se firmará el convenio colectivo del sector construcción. Ayer, la asamblea general del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) aprobó “por aclamación” el preacuerdo que habían alcanzado representantes del sindicato con las cámaras empresariales. Lo novedoso del nuevo convenio es que tiene una duración de cinco años y que incluye una reducción progresiva de la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales sin pérdida de salario.

Cerca de la asamblea del Sunca, en el Palacio Legislativo, el exministro Tabaré Aguerre, que encabeza la Comisión Ejecutiva Interministerial para Asuntos de Riego, informó en la Comisión de Ganadería del Senado sobre los detalles del plan de riego, “una política de Estado de fomento del riego multipredial” que permita “promover reservas de agua”.

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Hasta el lunes.