Durante los años en los que el Frente Amplio fue gobierno, fueron muchas las murgas que recordaron en sus espectáculos episodios de gestión, particularidades de funcionarios, promesas incumplidas y contradicciones ideológicas. Lo hicieron, en la mayoría de los casos, como parte de sus salpicones de actualidad. No faltaron las imitaciones, o espectáculos completos dedicados a los vaivenes de la izquierda en el poder, como los de La Mojigata y Falta y Resto.

A continuación, solo una escueta muestra de lo que se puede encontrar en Youtube.

Fue una de las murgas más críticas con el Frente Amplio, y también la que planteó con más vuelo y profundidad sus cuestionamientos y reflexión.

En los primeros versos de su presentación, y a propósito del estado del partido en el poder, queda sugerido lo siguiente: “Van quedando sin ideas, van perdiendo inspiración, van mostrando la hilacha, denunciando hasta ahí nomás, van defendiendo las cosas que hasta ayer veían mal”. Más adelante en su repertorio: “La felicidad no es de izquierda ni derecha, es lo más parecido que hay a Nin Novoa”. Y luego el recordado momento de la murga donde contrapone características de las clases sociales más bajas y las más altas y construye desde un supuesto absurdo, una postal de permanencia y crecimiento de la inequidad social durante esos años en nuestro país.

Fue una de las murgas que causaron sensación en aquel carnaval. En el medio de su salpicón de actualidad hacen dialogar a un personaje más prejuicioso con otro algo más comprensivo y cantan, por ejemplo: “-Con el nuevo ajuste el gobierno sigue optando: recaudar dinero tocando los salarios. -Ojo que el aumento fue en los sueldos más altos. -Pero le saca poco a la ganancia de los empresarios que representa un tercio de la plata del Uruguay. -Pero es coherente si se ponen a pensar, que el gobierno cuida que no se vayan los inversores. -No sean aburridos, ¡Astori chupasangre!”

Otros fragmentos de su repertorio: “Se demora la reforma de la caja militar, se jubilan con veinte años cobrando el 100 por ciento de lo que cobra un grado más. La reforma también la frenan desde adentro del Frente, varios legisladores y hasta el expresidente, por lógica electoral o por antiguas alianzas”.

La murga del Flaco Lamolle es otra de las que nunca tuvo el menor prurito a la hora de criticar al Frente, con desenfado y originalidad. Para el carnaval de 2008, una de las noticias del año tuvo como protagonista al contador Juan Carlos Bengoa por su responsabilidad en irregularidades en los Casinos del estado: “En un juzgado de turno, allá por la Ciudad vieja la izquierda sin una queja, perdió la virginidad”. “Casinos del estado, si hay delito o no hay la verdad me importa un pito”. “Ya se hablado tanto tanto sobre ti, desde que sos un corrupto, un banana, a un delincuente y hasta Astori dijo que eras inocente”.

Este cuplé resultó exitoso y ayudó al conjunto a alcanzar el segundo puesto de la categoría murgas en el Concurso oficial.

En “La murga de la Intendencia”, los Curtidores, a veces en la piel de funcionarios, a veces en la piel de contribuidores, narran diferentes dificultades de la gestión de la comuna capitalina:

“Un expediente que andaba abandonado pasó a ser la mascota de nuestro director”.

“Yo ya no entiendo qué quieren los vecinos; uno nunca hace nada y a cual más rezongón; si somos libres y queremos pasarla rascándonos el higo llevando el carpetón”.

“Si es por las bolas que tiene el intendente, el año del golero vas a salir de acá”.

“Cuesta una vida, arreglar una bombita, ¿arreglar un placita?, un parto con dolor; la burocracia, sistema ineficiente, pedís ese expediente durmiendo en un cajón”.

“Rotas las calles, la veredas, te asesinamos con la contribución”.

Parte de su salpicón:

“Antel anunció unos cambios y nadie los entendió. La gente se preguntaba ‘en qué carajo cambió’. Si no se entendió palabra en toda la información, justamente de la empresa de la comunicación. Está más raro el discurso que un tema de Estoyanoff”. “Siéntese un poquito para que pueda escuchar cómo privatizan el agua sin preguntar. Llegan papeleras que ni las vemos venir, sube el combustible aunque no suba el barril”.

Otra murga joven de fuerte identidad inició el segmento más reflexivo de su espectáculo con sus integrantes con un “Balde en la cabeza”. La canción de Alberto Castillo, esta vez decía “Siga el balde, siga el balde”. Y luego del estribillo decían: “Siga el balde que ya no saben que hacer, los ministros de gobiernos tienen reclamos también. Acá estamos los ministros tapados de conflictos, qué bravo que es estar ocupando este lugar, darle bola a Tabaré, o sino al MPP, escuchando al empresario, a los gremios y al plenario. O escuchando a María Julia (Muñoz) me acordé de Julio María (Sanguinetti)…¡Tienen el mismo nombre! No me había dado cuenta. Somos como el mismo perro con la misma cagada”.

Su propuesta llamó la atención por lo rústica y algo anticuada. Sin embargo, su cupletero Cucuzú Brilcas hizo desfilar a todos los ministros frentistas con caretas muy bien logradas.

Danilo Astori: “Yo soy el que te ajusta las cuentas, el que te pica más que una carie”. El coro responde: “Duelen más tus tarifazos que una patada en los genitales”. Y agrega: “Con la cuestión del IVA exonera al extranjero y al uruguayo lo faja. Cómo se enojan los cincuentones, el obrero también se calienta y dejaste al jubilado más nervioso que Diego Polenta”.

Carolina Cosse es presentada como “la despilfarradora”. La ministra de Industria imitada dice: “Mi proyecto Antel Arena hacia el futuro nos lleva, junto con Casaravilla, gasto más que lima nueva”.

Fue el regreso de esta histórica murga, con Claudio Rojo y Diego Bello como principales figuras. Se llevaron el primer premio del concurso.

Fragmentos del salpicón:

“Votaron la Ley de riego en una histórica decisión, que beneficia al más rico, una vulgar privatización”.

“UPM, ay que viene, no se vayan finlandeses que les damos el Uruguay. Gastamos en tren, tren, construimos riel, riel, si quieren venir después, ustedes lo ven. Le lamemos las patas también”.

“Ay que bien me siento bancarizado, hasta el último peso controlado. Esto es bien de derecha, no me concuerda que el mandado a los bancos lo haga la izquierda”.

Su espectáculo se llamó “Anarquía” y es uno de los más memorables en la historia de la murga y también en la historia del carnaval uruguayo. La murga imaginada, la de El viruta, interpretado por el Mono Da Costa, se animaba a cualquier cosa, y le daba el marco perfecto a la murga real, para hablar sobre las preguntas de siempre y las más urgentes, al mismo tiempo:

“Muchos que cantan fuerte los versos de la izquierda, están a la derecha en la vida real. Con el paso del tiempo lo que ayer era izquierda poco a poco se ha ido corriendo de lugar….”

“Ahora el capitalismo no es más mala palabra, la doctrina marxista se ha vuelto un poco light, atraer capitales es la consigna actual”.

“No alcanza con discursos vanguardistas, lo revolucionario es la sinceridad”.

La noticia en los Informativos centrales era que una murga, invitada a un acto de aniversario del Frente Amplio, recibió, por sus versos, cuestionamientos de un diputado frentista por la lista 711.

El conjunto bromeó con el uso de la tarjeta corporativa del exvicepresidente Raúl Sendic: “Doble todo, dos perfumes y dos whiskys en el freeshop”.

“Todos hablan de Sendic y los errores que comete pero nadie dice nada de las cagadas del Pepe, como el canciller amargo secretario de OEA, y de los Estados Unidos para enterrar a Venezuela”.