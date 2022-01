El Sindicato Policial emitió un comunicado para rechazar las declaraciones que hizo el miércoles el Jefe de Policía de Colonia, Jhonny Diego. En diálogo con _la diaria, el jerarca planteó su preocupación por el alto número de funcionarios con licencia médica y consideró que algunos funcionarios “se acostumbraron a vivir” con el seguro por enfermedad mientras trabajan en otras actividades.

El sindicato, sin embargo, señala que “hay muchos compañeros pasando distintas enfermedades” que no vuelven a la actividad, pero eso no sucede porque se hayan acostumbrado a otra dinámica laboral, sino “porque la Institución los terminó enfermando”.

Diego contó además que se entrevistó con varios de los policías certificados para plantearles el reintegro a las funciones laborales y la respuesta que recibió fue: “no, de ninguna manera”.

La Jefatura de Policía de Colonia tiene 335 efectivos para patrullaje, atención en comisarías, policía técnica y la Brigada Especial para la Prevención y Represión del Abigeato (Bepra) en tres turnos diarios. Desde hace un tiempo hay unos 100 policías que están sin cumplir funciones por encontrarse en seguro de enfermedad.

“Me doy cuenta que hay gente que adoptó esa forma de vivir como un estilo de vida y no es que estén con un problema psiquiátrico o psicológico, sino que muchos de ellos son gente que no está dispuesta a reintegrarse al servicio ejecutivo y prefiere seguir como está ahora”, comentó el jerarca.

En diálogo con la diaria, Patricia Rodríguez, presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (SIFPOM), aseguró que existen “partes médicos que habilitan al funcionario a trabajar en otros lugares”, una situación que en todo caso corresponde a un “protocolo que deberá analizar el Ministerio” del Interior.

A Rodríguez sí le llama la atención que “un jefe llame a un policía certificado para decirle que vuelva a trabajar”. “El único mecanismo para que un compañero certificado vuelva a trabajar es con una junta médica. Si un policía quisiera volver, no lo puede hacer sin un alta de su doctor”, aclaró.

Rodríguez consideró que Diego “debería preocuparse” por “cuidar a su personal” para “evitar esas licencias médicas” que son consecuencia “de lo que él llama presiones” de la actividad policial. “Pero no se tendría que meter en el área médica, porque para eso están los médicos”, afirmó.

La sindicalista dijo que ella no protege “a gente que está de viva”, sino al que “realmente está enfermo” y necesita estar en el seguro. “Porque si no pagan justos por pecadores y no es lo ideal”, añadió. “Gente de viva seguro hay, como en todos lados y no solo en la policía. Nosotros no estamos pensando en esa viveza, estamos pensando en el compañero que realmente está enfermo”, reafirmó.

La falta de personal y la cantidad de funcionarios con certificación médica es algo que sucede “en todos los departamentos” y no solo en Colonia, añadió Rodríguez. La dirigente dijo “entender” que Diego, en su rol, aspire a tener mejores condiciones para garantizar la seguridad pública al departamento. “Si nos basamos solo en números, no nos basamos en las causas, y eso es lo que queremos evitar”, explicó.

Problemas psicológicos

El sindicato policial solicitó hace un tiempo a la Dirección Nacional de Sanidad Policial que haya psicólogos de puerta para atender a los oficiales que requieran asistencia, pero no necesariamente un tratamiento.

Muchas de las licencias médicas psicológicas, explicó Rodríguez, no son sólo por la presión que sufre el funcionario en las tareas de calle, sino que también se generan “por el estrés que implica denunciar hechos de acoso laboral y toda la persecución que sobre estos compañeros viene después”. “Y también por la falta de empatía por parte de los superiores y de algunos compañeros. Todo esto es parte de un accionar que ha contribuido a enfermar camaradas. Por eso nos preocupan mucho estas declaraciones”, aludió.

La representante de los trabajadores dijo que Diego manifiesta “desconocimiento del trabajo que venimos realizando” en el Sifpom. “Desde nuestro sindicato se están presentando proyectos que contribuyan a la mejor atención psíquica y prevención de suicidios en la Policía. Se está trabajando a nivel parlamentario con la Comisión de Salud para hacerlo posible”, detalló.

Rodríguez informó que casi 18% de las licencias por enfermedad dentro de la policía tienen relación con problemas psicológicos: “Eso nos preocupa mucho porque tenemos un déficit muy grande en el seguimiento de las enfermedades mentales y por eso estamos abocados a trabajar para mejorarlo”.

Rodríguez puso como ejemplo que en octubre de 2021 se suicidaron cuatro policías en 15 días. “Es grave y urgente trabajar en la prevención”, alertó. En su opinión, ese factor y mejoras en la atención son los caminos para evitar “certificaciones más largas”.