Tanto tricolores como aurinegras llegan con un solo partido jugado, ya que tuvieron su fecha libre en las dos etapas ya disputadas.

En esos partidos tuvieron suerte dispar. Mientras Peñarol igualó 1-1 ante Defensor Sporting en el estadio Franzini el 27 de febrero, Nacional venció a Liverpool 5-0 en el Parque Palermo el 13 de marzo. Las formaciones presentadas en esos partidos pueden dar una idea -pero sólo eso y no una certidumbre- de cuáles jugadoras utilizarán los respectivos entrenadores.

En el empate ante Defensor, el director técnico aurinegro, Felipe Rebollo -aunque en esa jornada, por estar suspendido, no estuvo en la cancha-, ordenó titularidad para Catia Gómez; Camila Delgado, Shirley Mederos, Florencia Vicente, Lorena Graña; Silvia Budes, Jemina Rolfo, Stefany Suárez, Camila López; Lourdes Viana, Tamara Ocampo. Por circunstancias internas algunas de estas jugadoras podrían no estar presentes el domingo. En cambio, podrían alinear las sub 20 celestes Belén Aquino, Pilar González y Adriana Salvagno.

En Nacional el panorama previo no indica que pueda haber variantes importantes con respecto al partido en el que golearon a Liverpool. En marzo el entrenador Diego Testas presentó a Josefina Villanueva; Cecilia Gómez, Maytel Costa, Antonella Ferradans, Alison Latúa; Valeria Colman; Ángela Gómez, Sofía Ferrada, Juliana Viera, Solange Lemos; Guillermina Grant. Podrían ser tenidas en cuenta las sub 20 Hevelin Jara, Valentina Pereira y Martina Terra.

El encuentro Nacional-Peñarol es este domingo a las 15.00 y será televisado por la plataforma de contenidos de AUF TV. La Asociación Uruguaya de Fútbol informa que, para el partido clásico, “se admitirá el ingreso de público gratuitamente con un registro previo”.

Todas aquellas personas interesadas en asistir –agrega el comunicado- deberán canjear gratuitamente su ticket mediante la inscripción en auftickets.uy. Finalmente, agregan que “para ingresar al escenario deportivo, se debe presentar el código QR, en formato digital o impreso, y la cédula de identidad”.

Datos agregados

Las fechas en que se disputaron las dos etapas previas del pentagonal por el título dan idea de cómo se ha ido postergando el desarrollo de un pequeño y fundamental torneo en la dilucidación de la temporada 2021. Pudo jugarse en diciembre pasado. No se pudo. Luego se jugó la primera etapa en febrero, la segunda en marzo y ahora va la tercera en mayo. Es de esperar que la cuarta y quinta etapa se disputen en este mes para luego comenzar la temporada 2022.

El partido que completará la tercera etapa es muy importante para ambos rivales. El actual puntero -Defensor Sporting- recibirá a Liverpool en el nuevo piso sintético del Parque Palermo. Será a las 15.00 del domingo.

Las posiciones actuales tienen estos números: 1º) Defensor Sporting, 4 puntos, 2º) Nacional 3, 3º) Peñarol 1 (1-1 en goles), 4º) Atenas 1 (2-3) y 5º) Liverpool 1 (1-6). Nota: Nacional y Peñarol jugaron un solo partido; los tres restantes clubes lo hicieron dos veces.

Las etapas que faltan tendrán estos encuentros: Nacional-Defensor Sporting y Peñarol-Atenas en la cuarta; Atenas-Nacional y Peñarol-Liverpool en la quinta.

Se define el Torneo Permanencia

El domingo culmina el torneo que definirá cuáles tres clubes seguirán en primera división y cuáles dos descenderán a la divisional de ascenso.

River Plate–Náutico se medirán, a las 15.00, en el estadio Tróccoli. Danubio-Fénix lo harán en el Parque Palermo, a las 20.00.

Posiciones actuales del Torneo Permanencia: Náutico, Fénix y River Plate 6 puntos, Danubio y Racing 3. Como Racing tiene libre en esta última etapa, ya ocupa una de las dos plazas de descenso.

Nota: Fénix perdió el partido que ganó en cancha ante Racing por presentar una jugadora inhabilitada.

Plaza visita a Liverpool buscando sumar puntos

Vuelve el fútbol uruguayo este fin de semana tras el párate por la celebración del Día Internacional de los Trabajadores.

Plaza Colonia, hundido en la antepenúltima posición en la tabla con 8 unidades en 10 partidos jugados, visitará este sábado a Liverpool (tercero con 17 puntos) en el estadio Belvedere. El encuentro se jugará a las 15.30 horas y contará con el arbitraje de Nicolás Vignolo, Agustín Berisso y Matías Rodríguez. Daniel Fedorczuk actuará como cuarto árbitro. Plaza solo logró ganar un solo encuentro empató cinco y perdió en cuatro oportunidades, lo que habla a las claras del mal momento del conjunto albiverde.

El equipo que orienta Eduardo Espinel necesita sumar puntos pensando en la tabla Anual y mejorar su nivel futbolístico para el torneo intermedio y luego el Clausura. Lo que llama la atención también en lo que va de campeonato, es la falta de gol: solamente convirtió 9 goles (5 de ellos a Cerro Largo) y le convirtieron 11.

A falta de cinco etapas, Deportivo Maldonado lidera el certamen con 22 puntos, siendo Boston River el escolta con 18. Luego aparecen Liverpool y Wanderers con 17; Nacional, River Plate, Peñarol y Fénix suman 16 unidades.

Categorías juveniles

La tercera división de Plaza volverá a jugar el próximo martes 10 de mayo. Y lo hará de local en el estadio Profesor Alberto Suppici recibirá a Rentistas. Patablancas y bichos colorados se verán las caras desde la hora 10.30. Este fin de semana regresa también el torneo de Formativas de la Asociación uruguaya de Fútbol (AUF).

Los chicos de Plaza Colonia enfrentarán a Fénix en el marco de la sexta fecha del Apertura. El sábado, se jugarán los encuentros de Sub-19, Sub-17 y Sub-16 en el Complejo de Fénix en Montevideo.

El domingo la actividad se traslada al Complejo Milton Gonnet en el barrio El General, en donde se medirán las categorías: Sub15 y Sub-14, a las 11.00 y 13.00, respectivamente.

Este domingo se definen quienes serán los cuatro clubes para el OFI B. El torneo clasificatorio departamental a la Copa Nacional de Clubes de la Organización del Fútbol del Interior (OFI) finalizará este domingo 8. En esa jornada se conocerán cuáles serán los cuatro equipos del departamento que accederán a jugar el torneo más importante a nivel de clubes del país.

Se jugarán los encuentros revanchas de cruces finales en la divisional A. Todos los compromisos se jugarán este domingo.

Artesano recibirá a Valdense desde las 17.15 en el parque Raúl Gugelmeier. En el encuentro de ida empataron 0 a 0. Maracaná será local en el Raúl Constantín ante Nacional de Cardona a las 16.00. En el primer encuentro disputado el pasado miércoles, los tricolores se hicieron fuertes de local logrando una victoria ajustada por 3 a 2.

En tanto, Nacional de Nueva Helvecia recibirá en su estadio a Reformers de Juan Lacaze a las 16.00. En el parque Marino Rivero, reducto del decano lacacino, empataron 2 a 2, por lo que la llave está abierta para su definición.

Los ganadores serán los tres clasificados de esta divisional. El campeón de la B en tanto, saldrá del encuentro entre Esparta de Colonia Valdense y Uruguayo de Miguelete. El equipo de Valdense goleó 7 a 0 en su visita a Miguelete, de modo que es un hecho que se quedarán con el torneo de la B. La revancha será este domingo a las 15.00 en cancha de Artesano en Nueva Helvecia.

Empieza la Liga de Colonia en primera y Sub-20

El domingo 8 comienza el campeonato organizado por la Liga de Fútbol de Colonia del Sacramento, en la divisional A.

Participaran ocho clubes: Central, Deportivo San Pedro, El General, Horqueta Wandereres, Juventud, Peñarol, San Carlos y Semillero.

La temporada marca que a lo largo del año, esta divisional jugará un Campeonato Apertura, un Campeonato Clausura. También habrá una tabla Anual, en las dos categorías, juveniles (sub-20 y primera división.

Este año, los torneos tendrán la particularidad que cada fecha de los campeonatos llevará un nombre de referentes del fútbol coloniense. La primera lleva el nombre de Albérico Pérez.

La primera fecha del campeonato apertura en la divisional A, tendrá los encuentros entre San Carlos –El General, Juventud – Peñarol, Central – Semillero y Horqueta Wanderers - Deportivo San Pedro.

Sub 15 en etapas definitorias

El encuentro entre Colonia de Florencio Sánchez y Uruguayo de Miguelete por la serie 4, que se desarrolla este viernes a las 20.45 da pie a la séptima fecha del campeonato Departamental de clubes categoría sub 15,

La fecha en su totalidad se complementa este sábado con encuentros de todas las series.

Serie 1: Pompeya (Tarariras) - Nacional (N Helvecia). 14.30, en cancha de Nacional de Tarariras

Nacional (Tarariras) - Peñarol (Colonia). 16.30, en cancha de Nacional de Tarariras. San Carlos (Colonia) – Atlético Valdense. 14.00, en el Campus San Carlos

Serie 2: Artesano (Colonia) - Independiente (J. Lacaze). 16.00, en cancha De Artesano. Juventud (Colonia) - La Granja (J. Lacaze), 15.00 en el estadio de Juventud. Libre: El General (Colonia)

Serie 3: Rosario Atlético (Rosario) - Artesano (N Helvecia). 15.00, en el Complejo Deportivo 5 de Octubre. Estudiantes El Colla (Rosario) - Maracaná (Colonia).17.00, en el Complejo Deportivo 5 de Octubre. Barrio Sur (Colonia) - Esparta (C Valdense). 16.00, en el Campus San Carlos

Serie 4: Peñarol (Ombúes de Lavalle) - Nacional (Cardona). 15.00, en cancha de Nacional de Ombúes, y Nacional (Ombúes de Lavalle) - Colón (Cardona), 17.00, también en cancha de Nacional.