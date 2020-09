A partir del lunes, Bendito Burrito (Pagola y Berro) va a estar abierto desde las 10.30 hasta las 14.30 para que quien quiera pueda llamarlos o simplemente pasar a retirar. “Como es algo bastante sencillo y tenemos todo preparado, no hay mucha espera. Es solamente armarlo y sacarlo a la calle”, detalla el venezolano Iván Colmenares, asociado con la uruguaya Ana Clara Chirullo.

“Un burrito es como un wrap con esteroides, por así decirlo, porque esto es una tortilla de trigo el doble de grande, con frijoles, carne, arroz, lechuga, tomate, palta y cebolla, por ejemplo. La idea es que ese cilindro del grosor de un antebrazo constituya un almuerzo. La comida mexicana es bastante elaborada, como el mole, cosas muy ricas. En cuanto a la comida tex-mex, estamos hablando del McDonald’s entre México y Texas”, aclara. “Entonces, es una comida fácil, que se presta para una elaboración rápida, que se puede resolver en 15 minutos”.

Van a abrir, en un principio, con take away y delivery sólo por PedidosYa; el plan es afianzar una clientela más o menos estable para agregar los envíos propios de aquí a un mes.

Aparte de burritos (de falafel, cerdo, pollo y carne vacuna, en doce combinaciones de proteína, relleno, vegetales), tienen ensaladas y poke bowls (donde aparecen el atún y el salmón), papas con salsas (hay pachili, pacheddar y chileddar, bien para indecisos), y arrolladitos primavera, más algunos extras –pico de gallo, guacamole, salsa de soja, humus y alioli– que terminan de tunear la opción. En la sección Candy Shop hay brownie y cookies.

Si bien habrá burritos de hasta $350, quieren apuntar al público del mediodía con precios bajos, así que van a ofrecer algunos más convenientes que rondarán los $200-240 (incluyen papas fritas), según detalló Colmenares.

“Intentaba ser ingeniero en Informática y por casualidades de la vida terminé cocinando”, relata sobre un periplo que lo trajo a Montevideo hace cuatro años. “Comencé por el sushi, me estresé para hacer las cosas excelente y un día me pintó hacer comida mexicana en casa, me encantó, y vi que no sólo es complicada sino que también es muy rica, pero lo complicado no sirve si quieres vender rápido. Y dije, ‘¿qué tal si pruebo con la comida tex-mex?’. Me puse a hacer burritos, me puse a hacer tacos. Un día hice chili, que es carne picada con frijoles, un poquito picante, un poquito de comino, se lo presenté a mi socia y me dijo que era genial. Buscamos la manera de montar algo entre los dos, se presentó una oportunidad y la aprovechamos”, resume.

El chili es el detonante y parte principal de la carta. “Es una mezcla de sabores bastante fuerte la que llevan los burritos, pero lo adapté a lo que come la gente en Uruguay, algo un poquito más tranqui. Vamos a ir midiendo más o menos cómo ir avanzando en una carta económica. En Montevideo hay como cuatro locales que te venden burritos, pero no es lo principal, y ofrecen un solo tipo de burrito. Realmente venimos a llenar ese hueco que no encontré aquí, porque a mí me encanta la comida tex-mex y lo que consigo es desabrido”.

Street Food

El 16 de octubre y los tres viernes siguientes, de 18.00 a 20.30, en Instituto Gato Dumas el objetivo será acercarse a diferentes culturas a través de su comida, aprendiendo elaboraciones rápidas y fáciles. Este curso corto tiene un costo de $7.280 (incluye materiales, ingredientes, apuntes, delantal y diploma). Más información por el 24876263 o a través del correo [email protected]

Foto: Pablo Vignali

Yendo al grano

El 1º de octubre es el Día Internacional del Café, y en Mercado Ferrando (Chaná 2120) Ganache aprovecha para organizar una charla dedicada a su bebida preferida: “Café de especialidad, de la planta a la taza”. Historia, aproximación a la cata y maridajes estarán a cargo de la barista Dahianna Andino. Para asistir hay cupos limitados, así que piden que los interesados se inscriban en ganachecafe.com.uy.

Cena florida

Esta noche Montevideo Indoor Coffee Shop (Pérez Castellano 1501), autodefinido como “un pedacito de Ámsterdam en Uruguay”, dará una “cena hemp sensorial”. Para contactarlos: instagram.com/montevideo_indoor_coffee_shop/