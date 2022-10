Mientras sigue ofreciendo, desde hace cuatro años, su servicio habitual, la pareja que lleva adelante la parrillada La Tira busca que sucedan otras cosas en el barrio. Para Fernanda Rodríguez (la Colo), es el resultado de vivir en Palermo desde hace 13 años, de estar a una cuadra de su negocio, después de haberse mudado con Pepe Torres, y con el hijo de los dos, Jacinto, cuatro veces en dos manzanas, de haber construido amistades y confianza con los vecinos.

Al menú que sale de las brasas le agregaron un cronograma que cosecha ese conocimiento del terreno y sus habitantes. Los jueves están haciendo un ciclo de gipsy jazz, que cambia de día solamente por cuestiones climáticas. No cobran cubierto artístico y prometen seguir hasta mediados de noviembre. Son músicos de la vuelta, congregados por Diego Grinberg; cada semana puede variar la integración pero siempre es un quinteto y suele tener un público que ronda las 50 o 70 personas. En abril, cuando allí mismo tocó Luciano Supervielle, hubo 1.200.

Fernanda Rodríguez cree en la sinergia barrial. “El jueves ya empezó a suceder que la gente empezó a caer con la silla playera. Si no quedaba mesa para cenar, igual se podían sentar, nosotros acercábamos un cajoncito para apoyar la bebida y comían alguna cosa o no, y estaban ahí disfrutando del show. Porque para nosotros es clave que cada vez que hacemos una actividad con música sea gratuita, abierta al barrio. Y como estamos en una plaza, Nuestra Señora de la Encina, no la vamos a cercar solamente para los que van a comer. Por eso proponemos que la gente vaya a disfrutar por sus propios medios”.

Pepe Torres, Luciano Supervielle, Fernanda Rodríguez y Juan Casanova. Foto: Nocetti

Esos días se amplía el menú al pan: salen más opciones de refuerzo, aparte del choripán de la casa, y hacen de bondiola ahumada en pan batta, con rúcula, una salsa con base de mostaza, zanahoria rallada, pepino, cebolla y hierbas, y hamburguesas caseras de tocino y entraña, completas al pan con queso cheddar, lechuga, tomate, cebolla, pepino, mostaza, mayonesa, chimichurri, criolla. El refuerzo cuesta $ 380, la hamburguesa $ 420, y el choripán $ 240. Y sugieren combinar el tentempié con una cerveza artesanal, un emprendimiento que reúne a dos familias que sacan la marca Punto Rojo (que en breve abrirán local propio).

“Para democratizar la música y permitir un mayor acceso a la cultura, Espacios Públicos de la Intendencia de Montevideo nos habilitó y nos apoya”, recalca Rodríguez, que también organiza, para el 27 de octubre, el espectáculo de Luciano Supervielle y Juan Casanova con músicas invitadas. “Además, nos presentamos a un llamado para peatonales barriales y vamos a hacer un evento el domingo 27 de noviembre”, anuncia con expectativa.

Ganas de juntarse

Para esa jornada van a lanzar, dentro de 15 días, una convocatoria a grupos, constituidos en un 70% por vecinos de Palermo, que quieran participar en una suerte de asado familiar extendido. “Vamos a cortar la calle Durazno, entre Magallanes y Minas, y vamos a proponer que desde las once de la mañana hasta las ocho de la noche haya mediotanques, hasta diez grupos. Vamos a construir entre todos una especie de almuerzo largo: que cada uno traiga una mesita, otro un mediotanque, lo que pueda conseguir, y hacer un asado compartido. La idea es que estos grupos sean bien diversos”, explica Rodríguez mientras va imaginando unos 300 asistentes. En la previa, dice, van a estar trabajando en lo mismo en que insisten hace tiempo: la reconstrucción de la identidad barrial. “Queremos proponer actividades o intervenciones que tengan un anclaje barrial y que te haga conocer o reconocer al vecino, porque creemos, estamos convencidos de que ha habido una pérdida de esas identidades durante la pandemia, producto de la migración del barrio, de que cada vez hay más construcciones, o de que los vecinos ya no salen tanto a la vereda y de que la plaza se ha contaminado bastante. Entonces, queremos que todo lo que hagamos sea siempre en ese enclave, de tratar de conocer quiénes son los que viven pegado a mi casa, por ejemplo”.

Foto: Difusión

Por otro lado, dentro del llamado a peatonales se pedía que hubiera recreación y animación, así que ese domingo también habrá un área de juegos para niños, jóvenes y adultos propuesta por la comuna, a los que se sumarán colectivos del barrio con talleres de plástica y bingo, aparte de un tablado flamenco. “Queremos que sucedan cosas en forma paralela a un día normal de la parrillita. Si bien vamos a estar en la producción, y vamos a conseguir los insumos que se necesiten, los patrocinadores para cubrir los gastos básicos, la idea es entre todos ocupar el espacio público y una cosa muy sencilla: pasar un domingo juntos”, resume la Colo.

La Tira, en Magallanes 1104 y Durazno. @latira_parrillita_palermo y 091600573/099752003.

Radio y barra El último miércoles de cada mes sale un programa de radio en línea desde la parrillita, donde una barra que llegó de Las Piedras hace un año que saca De lo que hay no falta nada. Allí Pepe y Fernanda conducen una sección, “Hasta el hueso”, con entrevistados que van desde el senador Óscar Andrade o el documentalista Aldo Garay hasta un vecino que vende tortas fritas o un representante de las ollas populares.

Cocina en familia

#YoElijoCocinar es el nombre de un evento organizado por la plataforma gastronómica Cookpad en colaboración con la Cooperativa Cultural Capurro y Coopseur para este domingo, que se realizará en el marco del Día Mundial de la Alimentación. Es una actividad de entrada gratuita, de 11.00 a 18.00 en el Cantón del Prado (Carlos Brussa esquina Camino Castro, pegado a Teletón).

La idea es promover el encuentro y disfrute mediante la cocina casera, los productos de temporada y el consumo local. Por eso habrá un espacio de emprendedores, talleres de cocina, música en vivo para animar la tarde de domingo. Como apunta a un público familiar, sugieren hacer un picnic y llevar cometas para remontar. Se suspende si hay mal tiempo.

Verdes en Carrasco

Experiencias sustentables y consumo responsable es lo que promueve la Bioferia que se instaló el viernes y sigue hasta el domingo en el Parque Grauert de 11.00 a 19.00, como lo hace en otras partes de Latinoamérica. Por eso el armado del evento será con desechos industriales, habrá ecovasos reutilizables y la vajilla será compostable, porque se apuntará a medir y compensar la huella de carbono generada. Para ingresar al predio indican varias maneras: ser menor de 12 años o estudiante, entregar un alimento no perecedero por persona (que irá a beneficio del Banco de Alimentos) o completar el formulario disponible en ladiaria.com.uy/UlE.

Feria en el Parque Rivera

Montevideo Popup desembarca en el Parque Rivera este fin de semana de 11.00 a 19.00 con entrada libre. Aparte de foodtrucks habrá bandas en vivo, recreación para niños y tres charlas previstas: el sábado a las 17.30 @saludablelu va a enseñar el paso a paso de una tarta capresse, en tanto que el domingo a las 14.00 el chef Emi Pintos preparará pollo al curry y a las 15.30 Sofi Muñoz, de Pecana, ofrecerá una receta rica y saludable de barras de cereales.

Otras actividades a las que plegarse: relajación con cuencos tibetanos y aromaterapia este sábado a las 16.30 y círculo aromasensorial para manejar el estrés el domingo a las 16.00.

Comida callejera

El domingo en Piedras 288 (sede de Índica Beer) a partir de las 13.00 Futuro Refuerzos, en versión ambulante (o pop up) con Erika Valecillos, recreará un tesoro de la comida callejera caraqueña. “El perro caliente es un plato nacional, prácticamente está en cualquier esquina de Venezuela”, cuentan sobre esta versión de los panchos o hot dogs que desde los años 40 se consume en ese país, donde los denominaron perros calientes o asquerositos, por lo que enchastran.

Lo que servirán este domingo: salchicha veggie o no, repollo, zanahoria, papas pay, queso rallado (opcional), cebolla roja, salsas caseras (maíz, mayonesa, kétchup/sriracha) y pickles, papas fritas, cerveza y helado.

Japón en el Prado

Después de tres años vuelve el Festival de Japón este sábado de 11.00 a 17.00 al predio del Museo Blanes y el Jardín Japonés (Millán 4015). Música, gastronomía, artes marciales, flores, bonsáis, ceremonia del té y cosplay, desde la cultura tradicional a la cultura pop actual. El ingreso es libre. En caso de lluvia se trasladará al sábado 22 de octubre.

Clases de marsellés

El Centro de Panaderos del Uruguay (CIPU) celebrará el Día del Panadero y el Día Mundial del Pan con demostraciones de pan marsellés, una creación nacional que impulsan para que sea declarada patrimonio inmaterial de los uruguayos. Para hacerlo se usa la misma receta del pan flauta, pero varía el proceso y el formato, lo que le da una corteza particular y una miga más cerrada. No contiene grasa ni azúcares añadidos. Las clases magistrales serán en la plaza de comidas del Mercado Agrícola de Montevideo (MAM) este sábado a las 11.00, 13.00, 15.00 y 16.00.