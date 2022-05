No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Aunque Anastasia Marcacheva es originaria de Moscú, en Montevideo se la conoce por un antojo escandinavo: los buns de especialidad. Ella lo cuenta así: “Mi trabajo en una compañía internacional me llevó a vivir en el norte de Europa, donde probé mi primer bun de canela y cardamomo. Sólo de verlo, fue amor a primera vista, y luego de probarlo... ¡uf! Luego, el amor hizo que me mudara a Uruguay, abandoné el mundo corporativo y, pandemia de por medio, decidí empezar a aprender y especializarme en esta delicia para compartir con familiares y amigos, lo que no demoró en convertirse en intensas charlas motivacionales (muy intensas) para convertirlo en un emprendimiento”.

Su marca de dulces a domicilio se llama Nom Nom Deli Dealers. De modo que la inspiración viene del norte, adaptada al gusto local. Si bien ofrece varios sabores, la estrella es el clásico y aromático scandi de canela y cardamomo. “En sueco, se llama kanelbullar y forma parte de la gran costumbre de Suecia, fika, que más que una pausa para el café es un tiempo para compartir, conectar y relajarse con colegas, amigos o familiares. Para los suecos, algunas de las mejores ideas y decisiones ocurren durante la fika, y a juzgar por su éxito innovador, se ve que funciona”, resume.

Las cajas de bollos mágicos también pueden ser de cardamomo y azúcar rubia, de chocolate belga y cardamomo (un sabor más intenso), con crema de almendras, con un mix de frambuesa, pistacho y un toque de cardamomo o el clásico en versión vegana, es decir, sin manteca, ni leche de vaca o huevos.

Para pedir: https://linktr.ee/nomnomore.

Feria en el vivero

Arte, diseño, gastronomía y plantas confluyen hoy de 10.00 a 18.00, con entrada gratuita, en la tercera edición de la feria en el vivero Le Jardin, ubicado en Carrasco Norte (Camino Carrasco 7127).

Organizan Gustavo Gerbasi, del propio vivero, junto a la arquitecta y paisajista Adriana Jourdan Tourn, y participan desde pintores, acuarelistas, artesanos textiles y orfebres hasta diseñadores de accesorios para el jardín y paisajistas. Apuntalan la oferta gastronómica Café Jurado y las dulzuras de Sudelechen y Sucré Sacré.

Preparar con tiempo el Día de la Madre

» Villa Elma café (Montero 2806 bis) propone dos opciones pensando en el Día de la Madre. Por un lado, para agasajarla en casa, armaron la Mamma mia ¡es la hora del té!, una lata similar a las clásicas de galletas danesas, pero que en su lugar contiene un infusor artesanal de cerámica, té en hebras, galletitas variadas, biscotti, muffins y bocaditos de queso. Cuesta $ 1.100 y la envían a todo Montevideo. Pueden encargarse al 2716 6177, 093 639 421 o en la web villaelmacafe.com.

Villa Elma café Foto: Difusión

Por otro lado, el fin de semana próximo, por el Día de la Madre ofrecerán un brunch de 10.00 a 16.00, que consiste en una tabla para dos personas que incluye café y jugo, panqueques, english muffins, quesos, fiambres, pan, fruta y cherris, dulces, miel y mermelada, más un platito caliente a elección por $ 1.500; también se puede pedir del menú platos como shakshuka (clásico de Medio Oriente), huevos rancheros, philly cheesesteak (sándwich de queso, pastrami y cebolla), english muffins y cerdo desmechado con huevos revueltos. Van desde $ 250 y hay variedad vegetariana.

» Pistaxo Fusión (Juan Pablo Laguna 3351) sugiere, para ese domingo, regalarles a las madres “una experiencia pensada para ellas” y asegura adaptarse “a cualquier detalle alimenticio, alergias o intolerancias”. Para el 15 de mayo tiene opciones para elegir como aperitivo: falafel con emulsión de mostaza, arancini de setas y caldo aromático. Para las entradas, el menú propone croquetas de provolone y confitura de tomates, salón curada y emulsiones varias, tortillas de papas, cebolla caramelizada y salchicha. Los principales pueden ser carne braseada, pesca del día, raviolón de calabaza o risotto cítrico con camarones. Y los postres, arroz con leche de coco, mousse de dulce de leche y lemon pie. La suma de los pasos, incluyendo una copa de bienvenida, cuesta $ 1.590. El chef Danilo González reserva por el 093 386 392.

Cata de vinos

Cantera Montes de Oca fue designada bodega revelación por Patricio Tapia en su guía Descorchados 2022. Citando los conceptos del experto, “con viñedos muy jóvenes, en suelos generosos de arcilla y cal, han logrado vinos deliciosos y clásicos, de los que podríamos llamar de estilo ‘rioplatense’ o del Río de la Plata. Son vinos austeros en nariz, pero profundos en boca, tintos monolíticos y blancos profundos”.

La agrónoma Fernanda Montes de Oca y Julio Cantera, ingeniero de sistemas, gestionan el emprendimiento, mientras que el enólogo José Lez, expresidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura y por años a cargo de Establecimiento Juanicó, dirige los procesos. Para conocer más de este proyecto familiar, mientras se prueba sus vinos albariño, tannat rosado, arinarnoa, marselan y especial tannat 2021 (94 puntos, según la guía mencionada), la cita es el miércoles 11 de mayo a las 19.00 en Bar Tabaré (Zorrilla de San Martín 154) a un costo de $ 1.650 por persona. Toman reservas por el correo [email protected] y por el teléfono 099 613 343.

Desperdicio cero

“El planeta necesita que tomemos conciencia de cómo nos alimentamos y cuánto desperdiciamos”, afirman Sylvana Cabrera Nahson y Guillermina Bauer, autoras de Aquí no se tira nada (Planeta Gastro 2021, finalista del certamen Gourmand, París, Francia, 2022). Esa idea de base guiará la charla, recetas y degustaciones que compartirán el 2 de junio a las 19.00 en el espacio de cocina de Rosana Ledo –quien desde hace tres años da talleres de batch cooking– como parte del ciclo por el que pasarán Anna Bonino, Lucía Agulla, Cata de Palleja y Marian la que cocina. Para reservar lugar: www.rosanaledo.com.

Curso consciente

Cocina saludable y alimentación consciente son los ejes del curso teórico y práctico que Clorofila (Florida 1485) ofrece, tanto en forma presencial como online, a partir de hoy, de 15.00 a 18.15, en una frecuencia de dos sábados al mes, durante tres meses. Las clases pasarán por postres, quesos vegetales, sushi, fermentaciones, brotes, deshidratados, chocolates, diversos platos para todo tipo de ocasiones. Por más datos, escribir a [email protected] o [email protected]

Verde adicional

Una nueva edición de la Feria de Plantas organizada por la Asociación de Amigos del Jardín Botánico se celebra hoy de 9.00 a 17.00, con entrada libre, ingresando por 19 de Abril 1811.