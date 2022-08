A sus 89 años y mientras se recupera de una fisura, Mariano Arana recibió a la diaria en su apartamento, mezcla de mirador y de museo entre el Prado y Capurro. Contra todo pronóstico, el exintendente montevideano cada tanto abandona su mundo de apuntes, libros y cuadros para reencontrarse con las veredas. Cuenta que salió con su bastón a caminar por el barrio y, con sorna, subraya que sintió las siete cuadras recorridas. Acepta la invitación para hablar sobre la escollera Sarandí pero antes trae a la entrevista otras caminatas, las que hacía con su padre cuando era niño. El urbanista ordena los recuerdos geográficamente hasta llegar al lugar y al asunto propuestos. De la escollera y el entorno portuario claramente lo motivan más las imágenes guardadas que las proyectadas.

¿Qué era la escollera en su infancia?

Íbamos también con mi papá, que nos sacaba, sobre todo, en las mañanas. Nos permitió conocer la ciudad, tomar el barquito. Hasta recuerdo que era facilísimo entrar al puerto. Con aquellas grúas, que eran gruítas pero para nosotros eran una cosa fenomenal. ¿Y esa escollera, qué importancia tenía? La importancia del paseo maravilloso, de penetrar en el agua. Claro, tenías que ir con mayores porque era una cosa relativamente estrecha y sin ámbito protector. Pero iban muchísimos pescadores.

¿Cómo valora los previsibles cambios en ese paisaje?

En primer lugar, los mandaría al oculista, ya que me hablás de la vista. ¿Será posible que tengan tan poco cariño hacia esta ciudad tan excepcional? Critiqué mucho también a algunos de los que votaron y votan lo que yo he votado y espero seguir votando, de manera que no estoy criticando con un criterio puramente politiquero. ¿Tienen idea de lo que están tocando? Hay riquezas extraordinarias tanto hacia el puerto como hacia el sur. Durante unos 15 años, antes de que yo soñara, me imaginara y deseara haber sido candidato a nada, tratamos de generar con los propios estudiantes [de arquitectura] o con otros docentes amigos discusiones acerca de qué convendría a la ciudad, cómo hacer para que mantenga sus valores y los incremente. No siempre ha sido así, parece mentira.

¿Qué soluciones alternativas pudieron existir, teniendo en cuenta el aumento de las cargas que se trasladan en contenedores?

Durante creo que más de diez años los técnicos del último piso de la Intendencia, muy buenos, llegaron a proponer una ampliación portuaria hacia fuera de Montevideo, lo que permitiría conectar, en lugar de hacer lo que están haciendo (se refiere al proyecto de Ferrocarril Central, fundamentalmente vinculado a UPM), un ferrocarril que alcance a un sitio particularmente adecuado sin afectar la ciudad existente, valiosa y admirada por nacionales y extranjeros. Utilizar terrenos públicos para tener una ampliación adecuada y fácilmente conectable.

¿Para qué zona era ese plan?

Hacia el oeste. No exactamente atrás del Cerro, pero muy próximo a esa zona.