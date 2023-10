“Cuando hago el gin para gin tonic lo uso sin diluir”, aclara Cándido. “Cuando se destila, sale en un porcentaje alto de alcohol, y eso después se lleva, con agua destilada, a la proporción que la gente está acostumbrada a tomar, en una presentación al 40%, o 50% en algunos casos. Cuando hago los barriles, no lo diluyo nunca: lo tengo concentrado al 80% y lo pongo con agua tónica. Entonces, la proporción es bastante más difícil de calcular. Para mí, es mucho más cómodo hacer los barriles con gramaje [se pesa en vez de medirse en volumen]. Lleva unos 24 litros de agua tónica y unos cinco de gin al 80%, lo que termina siendo, aproximadamente, un de 10% de graduación alcohólica. Es un gin tonic de la cota elevada de los que se hacen normalmente. Lleva un montón de pruebas que el producto esté bueno cuando se hace todo junto y se carbonata en el barril. Queda pronto para consumir, como si lo prepararas en un vaso, no pierde gas ni ninguna característica”, asegura, al contrario de los tragos envasados que suelen importarse, que “en general son bastante malos”, si bien admite que “hay varios gin tonics enlatados buenos en el mundo”. De hecho, él mismo llegó a sacar una versión enlatada, aunque por el momento no piensa repetirla.