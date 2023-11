Semana italiana

Vuelve la Semana de la Cocina Italiana, con el acento puesto en la dieta mediterránea. La octava edición de esta fiesta de distintos alcances se realizará bajo el lema “A la mesa con la cocina italiana: el bienestar con gusto”. La iniciativa promovida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia se lleva adelante en 105 países, abarcando más de 1.300 eventos. En Uruguay es organizada por la Embajada de Italia y por el Istituto Italiano di Cultura (IIC) en colaboración con la agencia para el comercio exterior (ICE), e irá desde el próximo lunes 13 hasta el domingo 26.

Para esta ocasión llegará el Istituto di Istruzione Superiore Ancel Keys de Salerno, especializado en la formación de profesionales en gastronomía. Profesores y alumnos de esa academia participarán en varias actividades, empezando con una olla popular prevista para el lunes en el Museo de las Migraciones, en colaboración con el Municipio B.

El mismo lunes 13 montarán una feria de productos italianos en la heladería Los Trovadores (Gabriel Pereira 3202), desde las 16.00 hasta las 23.00, y el domingo 19 desde las 11.00 a las 18.00.

Otro de los eventos destacados en la agenda será la presentación del antropólogo Darío Caccamisi, titulada “Parmigiano Reggiano, una historia milenaria que aún vive”, también el lunes, a las 19.00, en Paraguay 1173. Para asistir a esta actividad gratuita hay que registrarse en el formulario disponible en www.iicmontevideo.esteri.it.

En esa misma locación, el martes 14 a las 19.00 Federico Sardi expondrá sobre la “cultura del dopo pasto”, es decir, de la sobremesa, explorando desde las raíces para conocer algunas de las costumbres y bebidas más populares. Al final de la charla, habrá una degustación del limoncello Villa Massa en su versión clásica y en formato cóctel. El segundo encuentro, el miércoles 22 a las 19.00, en la misma sala, versará sobre la técnica de la litografía y, en particular, de las antiguas etiquetas de bebida; contará con una muestra de la artista gráfica Inés Gaggero. Los interesados pueden inscribirse en el sitio referido.

Para el miércoles 15 anuncian una cena en el restaurante Arcadia del Radisson Montevideo Hotel. Además, todos los viernes de noviembre el hotel propondrá un menú italiano para el almuerzo.

El jueves 16, a las 18.00, en la sala del IIC Sergio Puglia presentará La cocina italiana en Uruguay, un volumen realizado por la embajada con el aporte de las asociaciones de italianos en Uruguay y curaduría de Cristina Dalla Vecchia que recoge las preparaciones originales y sus versiones locales, obligadas a reinventarse a veces por falta de algunos ingredientes. El paso a paso de cada plato termina con la sugerencia de un tipo de vino para acompañar, así un chianti como un tannat.

En diálogo con esa publicación, por su parte, los restaurantes que se adhieran a esta semana de cocina ofrecerán un menú compuesto por tres o cuatro pasos, que deberá incluir, al menos, una receta recogida en el libro (por ejemplo, risotto de calabacín y almendras, costoletta alla milanese o vincisgrassi, la lasaña de la región de Las Marcas).

Goes migrante.

Goes migrante

La Comisión Vecinas y Vecinos Plaza de las Misiones (ubicada en Ramón del Valle Inclán y Colorado) organiza por segundo año la Feria Intercultural Goes Migrante. “Nace de la necesidad de valorizar las culturas que habitan nuestro territorio. El barrio Goes hoy día cuenta con una proporción importante de migrantes de diversos países que nos arropan con sus comidas, sus olores, su música y sus cánticos”, explican. “El acercamiento de las personas migrantes a actividades culturales no siempre sucede por aquello de no sentirse parte; la idea de generar un espacio donde ellos también se sientan abrazados fue la principal motivación de esta actividad cultural”.

La actividad se realiza este mes como previa del 18 de diciembre, que es el Día Internacional del Migrante. Este sábado entre las 15.00 y las 20.00 la feria congregará a colectivos o grupos artísticos y culturales que sumarán sus artesanías, gastronomía, música y danza.

Este año estarán representados Estados Unidos, México, Ecuador, Perú, Chile, Venezuela, Burkina Faso, Benín, Angola, Nigeria, Perú, Paraguay, Rusia, España y Brasil.

Apoyan: Esquinas de la Cultura, Municipio C, Idas y Vueltas, Hoy Qué Hago Montevideo y Panadería Don Chello.

Primavera india

Diwali es la mayor festividad popular hindú, la que celebra el triunfo de la luz sobre la oscuridad, esto es, del bien sobre el mal. Este sábado de 12.00 a 22.00 el Museo de las Migraciones (MUMI, Bartolomé Mitre 1550 esquina Piedras) será colmado por esa energía. En alianza con Garage Gourmet y Moksha, el emprendimiento de la cocinera india Aparna Soni, promete música, gastronomía, danza, obras artísticas y fuegos artificiales para una auténtica celebración de la comunidad india en Uruguay.

Espacio Emprendedor en explanada del Palacio Legislativo

La feria de emprendimientos Espacio Emprendedor organizada por la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) y el Parlamento llega a su tercera edición y este año coincide con el inicio de la Semana Emprendedora Global. Por eso en la explanada del Palacio Legislativo, este sábado y domingo, habrá 80 stands para recorrer, un sector gastronómico, una exhibición y muestra de prendas y accesorios de productos de identidad nacional en materiales como cuero, lana y piedras, habrá además actividades para niños y espectáculos.

Los emprendimientos llegarán desde varios puntos del país y expondrán y venderán el sábado desde las 16.00 hasta las 23.00 y el domingo hasta las 21.00.

Degusto en Carrasco

Durante dos días, este fin de semana, vuelve al parque Grauert (Arocena y Lieja) el festival gastronómico Degusto. A tener en cuenta, el horario: sábado de 12:00 a medianoche y domingo hasta las 20:00. En el puesto de información se van a poder retirar lonas dejando la cédula. Y en la web recién estrenada https://degustomvd.com se puede consultar el menú y hasta ir haciendo el pedido para ahorrarse las filas.

Comida de mar

“El océano se compromete a seguirnos regalando el alimento más fresco y nosotros a cuidarlo y respetarlo”, reza el Pacto Oceánico del Este, que este sábado vuelve a celebrar su festival gastronómico en la glorieta del puerto de Punta del Este. Entre las 12:30 y las 15:30 la pesca artesanal se transformará en las mejores manos. Para disfrutar de este evento organizado por la Corporación Gastronómica de Punta del Este y el Instituto Uruguayo Gastronómico, los tickets cuestan $ 350 e incluyen una porción de comida y una copa de vino. Pero atención: los venden ahí solamente en efectivo. Lo recaudado será donado a una institución educativa de la zona.

Portón Wang

Este domingo el colectivo Casa Wang (Juan Carlos Gómez 1538) comienza un nuevo proyecto de intervenciones temporales en el portón de su sede en Ciudad Vieja. Para la jornada, que se extenderá de 15:00 a 20:00, anuncian artistas invitados que van a ir cambiándole la cara cada unos meses a su salida a la calle. En esta primera edición pintará un mural una colega del extranjero. La acción se complementa con un mediotanque con chorizos, vermú, y música para acompañar la tarde.