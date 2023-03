Montevideo Pop Up

Si algo se aprendió con la pandemia fue a valorar los espacios al aire libre. El domingo, en esa línea, se podrá volver a disfrutar de un paseo familiar, con la excusa de comer rico. La cita dominguera va de 11.00 a 21.00 en el Parque Villa Biarritz para disfrutar de una nueva edición de Montevideo Pop Up. La feria gastronómica se desarrollará con más de 70 emprendimientos nacionales. En esta ocasión se agregan por primera vez algunos que forman parte del programa Sembrando, ya que se realizó un llamado relacionado con el área gastronómica. Las actividades para los más chicos irán desde juegos hasta talleres y trabajos en huerta. La feria también contará con números circenses y aéreos, juegos mentales para los más grandes y espectáculos musicales.

Foto: Difusión

Con acento francés

La Feria Gastronómica de la Francofonía vuelve a la Alliance Française (Bulevar Artigas 1271) luego de tres años, este sábado de 11.00 a 16.30, con entrada libre. Estará montada en la sala de eventos del instituto y, si el clima es favorable, también en el jardín. Es decir, no se suspende por lluvia.

En el marco de las celebraciones de la francofonía, una serie de stands ofrecerán productos importados o artesanales para probar y comprar; aparte se sortearán canastas gourmet. Un resumen de delicias: habrá quesos de cabra, pâtisseries, viennoiseries, brioches, sándwiches, vinos, mermeladas, chocolates y bombones, cervezas, aguas saborizadas, canapés y comidas típicas de las regiones representadas: Francia, Canadá, Bélgica, Suiza, Vietnam (con elaboraciones para celíacos y veganos), Armenia y Líbano.

Dimensión italiana

Un sábado con Italia como protagonista es la clave del festival gastronómico y la bicicleteada por Montevideo que organizan la Embajada de Italia y el Instituto Italiano de Cultura. El registro para el recorrido en bici está completo, con más de 200 inscriptos, pero el evento Cucina Urbana italiana es de acceso gratuito y estará abierto a partir de las 11.00 en el Museo de las Migraciones (Bartolomé Mitre 1550), donde funcionarán locales gastronómicos y se podrán ver recetas en vivo. “Sentimos que hay un gran interés por conocer más sobre las bondades de la dieta mediterránea, con sus productos sanos y digeribles. Qué mejor manera de hacerlo que a través de los protagonistas: los chefs y restaurantes. Queremos ofrecer a los uruguayos la oportunidad de verlos cocinar en vivo, degustar sus platos y hablar con ellos”, aseguró el embajador de Italia en Uruguay, Giovanni Iannuzzi.

Pasta, pizza, risotto, fainá, arancini, cannoli, aperitivi, gelati, caffé son indispensables en este menú “made in Italy”. Entre los locales gastronómicos estarán A Casa mia, Biga, Fellini, Il trancio d’Italia, La Cannoleria, Mediterráneo, Faina’ and Co., Say Cheese y Mercatino, junto a los aperitivos y productos Altama. Al café lo representarán Illy, Kimbo y Lavazza; a los helados y postres Los Trovadores, Nueva Roma y La Cannoleria; y a los vinos y licores Vinos del Mundo y Limoncello Villa Massa.

Al cierre de jornada actuarán Natalia Bolani con un repertorio de canciones italianas, el dúo Piero y Horacio y DJ Zingabeat, que presentará una investigación de la música italiana desde los años 70 hasta hoy con foco en el jazz, funk y disco.

Fiesta del Río en Santiago Vázquez

Este sábado a partir de las 17.00 y el domingo desde las 16.00 la UAM estará presente en la 33º Fiesta del Río y la Convivencia, una serie de actividades que animarán la rambla de Santiago Vázquez. La grilla marca clásicos, como la apertura del puente de la Barra y la correcaminata. Además habrá shows en vivo, como Francis Andreu, El Alemán y Numa Moraes, a orillas del Río Santa Lucía y con entrada libre, aunque se solicita concurrir con un alimento no perecedero en apoyo a las ollas populares del oeste.

Dibujar, comer, cantar

Este sábado es el día de la feria Coffee & Draw, que de 16.00 a 21.00, en La Cretina (Soriano 1236), promete puestos con ilustradoras, tatuadoras, fotógrafas, indumentaria de segunda mano, ropa de diseño, stickers, artesanías, música en vivo y DJ, contemplando un espacio interactivo artístico y de cosas ricas.