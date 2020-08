Chile es la meca del doblaje paródico: junto a México y Puerto Rico, el país es uno de los polos de la industria del doblaje en el continente, y hace años surgió toda una escuela humorística cuyo mejor ejemplo es el canal Doblao, en Youtube, que aloja cientos de piezas humorísticas.

En junio, el argentino Santiago Magnone comenzó a hacer algo parecido, pasando a “español neutro” episodios conocidísimos de la televisión reciente, como el de la pelea al aire entre el conductor Mauro Viale y el empresario Alberto Samid. (Charlamos con él entonces: https://ladiaria.com.uy/cultura/articulo/2020/6/amor-y-humor-por-el-espanol-neutro-doblaje-recreativo-en-las-redes/).

Inspirado en la popularidad del argentino, el periodista y humorista Christian Font –que ya venía realizando segmentos de parodia musical en el programa Buen día Uruguay– decidió adaptar la idea a momentos reconocibles del audiovisual uruguayo. El 4 de julio, compartió su versión “latina” del episodio del “Gordo de la Colombes”, que se volvió viral inmediatamente.

“El primer doblaje que vi fue el de Ricardo Fort. Me pareció buenísimo y me dieron ganas de hacer algo. Después vi el de Samid y Viale, que me pareció mejor aún. Un sábado tuve un hueco en la agenda y estaba todo extrañamente tranquilo en mi hogar. Había visto el doblaje de “Peñarol inteligencia”, que me parecía una buena idea aunque no estaba del todo logrado. Como soy bastante fanático del episodio del Gordo de la Colombes, decidí llevarlo adelante”, cuenta Font.

“El alcance que tuvo me ha desbordado, aunque es comprensible, porque es un episodio muy conocido y se vincula a una institución muy grande de nuestro país. Lo hice el sábado de tardecita y a las pocas horas de que lo compartí en redes me llegó viralizado por Whatsapp. Es decir, pegó el círculo virtuoso muy rápido. Y me empezaron a llegar pedidos”, recuerda.

Hoy esas creaciones, que incluyen la famosa charla previa de Juan Ramón Carrasco, están reunidas en el canal de Youtube Christian Font. El comunicador cuenta que ya había hecho voiceovers para producciones audiovisuales, y recuerda sus incursiones como titiritero. Pero, ¿de dónde viene su habilidad para reproducir el acento “neutro”?

Explica Font: “Sin tener formación, sólo por imitación, trabajé con un realizador que hacía piezas en español neutro para Teleshopping, que se grababan acá en Montevideo y salían en el resto de América. Me llamaban amigos de otras partes para avisarme que las habían visto. Reconozco las posibilidades que puede tener para la comedia. Me volví a vincular con el audio latino a través de mis hijos, que ven las películas dobladas. Y está mi memoria emotiva de las viejas series de televisión abierta de los años 80 y 90”.