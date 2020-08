“Nunca consideramos esto un homenaje. Somos una barra de músicos que nos juntamos porque nos gusta su música y queríamos tocarla”, dice Popo Romano sobre Mateo x 6, el proyecto en el que seis músicos interpretan canciones del infinito Eduardo Mateo. Empezaron en 1993, con Alberto Mandrake Wolf, Eduardo Pitufo Lombardo, Jorge Schellemberg, Ney Peraza, Apolo Popo Romano y Juan Carlos Ferreira –en la actualidad, en lugar de este último está Martín Ibarburu–. Mateo x 6 se presentará hoy a las 21.00 en Sala del Museo, con entradas por Abitab a $ 765 (mesas). También se puede ver por streaming, en recitalesapp.com, con entradas a $ 335.

Romano cuenta que al llevar casi tres décadas con el proyecto hoy las nuevas generaciones conocen la música de Mateo a través del sexteto, y confiesa que eso para los músicos involucrados es “una responsabilidad muy grande”. “No sé qué diría Mateo si nos escuchara, me genera duda, porque Mateo era un personaje, pero nosotros lo hacemos con todo el respeto y el amor”, dice Romano. El músico cuenta que tuvo la fortuna de ser parte de proyectos de Mateo, tanto en vivo como en estudio, y subraya que fue un artista “muy vanguardista”, por eso su trabajo no solamente sigue vigente, sino que además tiene “una proyección de futuro, de aprendizaje permanente”.

Mateo x 6 es un proyecto que no se presenta habitualmente, dado que resulta compleja la coordinación para que se junten los seis integrantes –cada uno por su cuenta tiene varios proyectos musicales, claro está– para ensayar y programar un concierto. Por eso se presentan ante el público una vez por año o a veces cada dos. Esto les genera abstinencia mateística, por eso Romano dice que les produce entusiasmo y alegría volver a interpretar a Mateo, además del gran vínculo de amistad que crearon entre los músicos del sexteto en estos casi 30 años.

En 1993 Mateo x 6 se formó para tocar por un fin de semana en el Teatro Stella, y Romano recuerda que les fue “muy mal de público”. Sin embargo, destaca que la proyección que tuvo el grupo a lo largo de los años fue “enorme”: llegaron a llenar el Teatro Solís y la sala principal del Auditorio del SODRE, por ejemplo. Romano dice que eso siempre lo lleva a reflexionar: “Con Mateo tuvimos que suspender conciertos porque no se vendía una sola entrada. Entonces, lleva a la reflexión sobre el cuidado del músico y ese divorcio que hay cuando un individuo en su obra está despegado de lo cotidiano, por lo tanto, suceden estas cosas. Hoy nosotros nos asombramos, con alegría, pero también con esa cosa de decir ‘pa, si Mateo hubiese tenido un reconocimiento más popular –porque sí tuvo el de la barra, de los músicos– posiblemente, o sin duda, su vida hubiese sido otra’”.

El proyecto editó dos discos a lo largo de su carrera, en 2005 y 2017, los dos en vivo y titulados Mateo x 6 –están disponibles en Spotify–, con un repertorio en el que no faltan clásicos como “Lo dedo negro”, “Y hoy te vi”, “La mama vieja”, “El tungue le” y “Siestas de Mar de Fondo”, por nombrar sólo algunos. Romano cuenta que siempre van agregando canciones “nuevas” al repertorio, aunque el proyecto ya está bastante armado, y como justamente es complejo reunir al sexteto para ensayar, todo suele estar bastante encaminado de antemano.

Música y pandemia

En cuanto a los tiempos que estamos viviendo, con la pandemia y todo eso, Romano subraya, en el marco de las reivindicaciones por la vuelta a los escenarios, “la importancia que tiene la materia primera en los generadores de cultura”. “Porque más bien que se comprende el reclamo de la salas de teatro, de los sonidistas, iluminadores, etcétera, pero todas esas áreas conexas existen porque existe el creador, el intérprete, el actor, y ese sector a veces es el más callado”, sostiene.

Por eso Romano espera que “todo esto jerarquice y revalorice el trabajo de las personas que dedican su vida a componer, a escribir libros y a hacer obras de teatro”. Agrega que el confinamiento lo hizo irse para adentro no solamente físicamente, sino también a nivel reflexivo, ya que tuvo la posibilidad de trabajar consigo mismo, componiendo. Además, tiene 63 años y “algunas nanas respiratorias”, por lo que tiene que cuidarse mucho.

Por último, Romano tampoco quiere darle una “trascendencia grande” a la pandemia, porque “vivimos en un mundo muy complicado, en el que la interrogante del individuo común, dicho con mucho cuidado, es absoluta”, y se explaya: “Porque si nosotros realmente estamos viviendo una situación sanitaria planetaria que afecta a todos los seres humanos y que ha trancado la economía mundial, yo no puedo entender que las potencias estén jugando carreras a ver quién encuentra primero la vacuna. No puedo creer cómo no están todas juntas encontrándole una solución a esta situación, porque eso solucionaría lo que en el discurso se señala como una pandemia”.

Spuntone y Mendaro

El dúo integrado por Alejandro Spuntone (ex vocalista de La Trampa) y Guzmán Mendaro (ex guitarrista de Hereford) está cumpliendo diez años y se presenta el viernes a las 21.00 en La Trastienda, con entradas por Abitab a $ 800 y $ 900.

ReyToro por tres

La banda de metal ReyToro hará un ciclo de tres conciertos en los que repasará cada uno de sus tres discos de estudio, que se llaman igual que el grupo y están numerados, como supo hacer Led Zeppelin. A saber, I (2003), II (2009) y III (2015). La cita será jueves, viernes y sábado en Sala del Museo, siempre a las 22.00. Las entradas se consiguen por Abitab, para cada fecha valen $ 665 y hay un abono para los tres días por $ 1.580.

Dúo dinámico

Pedro Dalton (Buenos Muchachos) y Luciano Supervielle (Bajofondo) se presentarán hoy a las 21.00 en La Trastienda, en un formato similar al que los tuvo como teloneros de Patti Smith en el Teatro de Verano en noviembre de 2019. Las entradas se venden por Abitab y valen $ 1.185 (platea preferencial) y $ 885 (mesas).