El colectivo Cine Sapatão presenta hoy a la 18.00 un debate sobre cine de forma online y gratuita desde Brasil. La directora Adélia Sampaio estará dialogando sobre su película Amor maldito (1984) en el contexto del mes en que se celebra el Día de Visibilidad Lésbica en Brasil. La película es precursora en temática lésbica en el cine brasileño y consagra a su directora como la primera directora negra en Brasil.

“El cineclub Cine Sapatão surge en San Pablo a finales de 2017, con el objetivo de dar visibilidad a películas que aborden temas relacionados con el ‘ser lesbiana’ y que tengan protagonistas lesbianas. Desde la creación mantenemos una frecuencia de exhibiciones mensuales y gratuitas en diferentes espacios culturales ubicados en el centro de la ciudad de San Pablo”, dicen las integrantes del colectivo.

“La elección de las películas es pensada a partir de la intersección entre lo lésbico y otros recortes de la vida, como la maternidad, la vejez, el ser negro, la clase social, etcétera. Otro propósito es la creación de un espacio de convivencia lésbica, por eso los eventos son siempre seguidos de un encuentro en el bar más cercano para consolidar un encuentro más cercano y tener la posibilidad de conocer personas nuevas”, agregan.

“Además del cineclub, el colectivo se propone pensar la construcción de un movimiento lésbico brasileño a partir de cursos y, más recientemente, de la redacción de artículos académicos. Durante el período de la pandemia del covid-19 mantuvimos nuestras actividades adaptadas al espacio virtual. En agosto realizaremos dos eventos: además del de la película Amor maldito, el 15 de agosto habrá otro sobre la historia y la resistencia del Movimiento de Lesbianas en Brasil”.

Para el colectivo, Amor maldito es un hito en varios frentes. “La película representa un marco para el cine lésbico y para la producción de mujeres negras en el cine brasileño. La obra es conocida como el primer largometraje dirigido por una mujer negra en Brasil. Presenta una serie de innovaciones narrativas y formales, en relación con otras películas con personajes lésbicos hechos anteriormente a su lanzamiento. Tendremos como invitadas a la propia Adélia Sampaio, la directora, y a Viviane Ferreira, otro importante cineasta negra brasileña”.

Contra la trata

Otro colectivo, Dónde Están Nuestras Gurisas, proyectará la película Chicas perdidas (2020), de Liz Garbus. Eva Taberne, integrante del colectivo, explica que la idea de la actividad surge por el Día Internacional contra la Trata de Personas. “Todos los años este colectivo organiza una actividad en torno a la trata y a la desaparición de las mujeres porque justamente es el tema que nos convoca como colectivo. Nos parece importante hacer presente esta realidad en Uruguay donde todavía hay mucho silencio sobre esta problemática que nos afecta. Uruguay es un país no sólo de recepción sino de tránsito y de destino para la trata de personas. Nos parece imprescindible generar algún tipo de actividad para poder reflexionar sobre el tema”.

“Elegimos Chicas perdidas, que si bien es estadounidense, está basada en una historia real. Es una ficción que nos permite conectar con la situación de las madres que se encuentran en la búsqueda de mujeres desaparecidas. Hay diferencias porque son realidades diferentes (la pobreza es diferente en Uruguay que en Estados Unidos), pero toca algunas cuestiones comunes a la lucha que enfrentamos aquí, como las dificultades para acceder a la Justicia, la imposibilidad de ser legitimadas socialmente frente a los medios. Muestra la omisión del Estado cuando se trata de estas vidas que reconoce como no prioritarias. La película retrata esta serie de negligencias que dejan a las familias prácticamente solas, y muestra el proceso de organización de estas mujeres para potenciarse en esta búsqueda contra la impunidad”, dice Taberne.

“Dentro de las actividades del colectivo utilizamos frecuentemente el formato de cine debate, así como cortometrajes en los talleres que realizamos. Nos parece que es un buen vehículo para despertar no solamente la empatía, sino algo de lo sensible que se juega allí en el encuentro con el audiovisual. Es un disparador de reflexiones que nos permite entender nuestros contextos y escuchar y comprender las historias que traen los familiares de desaparecidas con quienes tenemos un vínculo estrecho. Como nuestra compañera Victoria Giménez aclara, muchas veces por medio de un audiovisual cortito se llega al diálogo de otra manera. No necesitás saber leer para interpretar determinados audiovisuales; a diferencia de un texto largo, en el audiovisual el mensaje, la emoción te llega enseguida”.